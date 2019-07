Ion Cristoiu vine cu un scenariu nou: De ce nu este dorită Gabriela Firea de partenerii strategici în cursa pentru Cotroceni

Analistul politic Ion Cristoiu afirmă că după condamnarea și încarcerarea fostului lider al PSD, Liviu Dragnea, România încearcă să recupereze imaginea de țară europeană.

Jurnalistul a explicat joi, la emisiunea Gândurile lui Cristoiu, cum România a ajuns în această situație din cauza discursurilor lui Liviu Dragnea care au creat impresia că PSD vrea să scoată țara din UE.

“De ce a reușit Dragnea, a reușit în ghilimele, să creeze imaginea în Occident că el duce o politică antieuropeană. Pentru că a pus tușe groase, adică în principiu nu voia să ne scoată din Uniune, dar discursul lui din campanie care era discurs prezidențial (...) trebuia să înceapă fiecare discurs cu Uniunea Europeană este pentru noi Ierusalimul, cum vreți. Nu vom ieși niciodată, dar...el nu a mai zis partea asta și atunci a fost foarte ușor unei întregi mașinării și occidentale și românești să spună, aha, Dragnea, vrei să ne scoți din UE”, a susținut Ion Cristoiu.

Analistul politic este de părere că acum premierul Viorica Dăncilă are de câștigat de pe urma înfierării lui Dragnea deoarece există interesul să se arate că în România s-a schimbat ceva după condamnarea liderului PSD.

“Și atunci, în această perioadă, doamna Viorica Dăncilă are un mare noroc, anume cei care l-au scos pe Dragnea din joc, doar n-o să credeți că l-au scos ăștia, cinci judecători sau câți erau ăia acolo, din motive pe plan european, pentru a nu crea un nou Viktor Orban, adică pe planul UE erau suficienți Orban și polonezul și mai venise și italianul, da? (...) deci din punctul acesta de vedere trebuia dată o lecție. Și în această lecție condiția fundamentală este că cine vine după Dragnea trebuie să beneficieze de o imagine de s-a schimbat ceva. Și cel mai bun semn că, indiferent ce face Viorica Dăncilă, sigur ea nu face greșelile lui Dragnea, ea va fi mângâiată pe creștet ca fiind europeană, față de ne-europeni este... acel articol din The Guardian, nu-i un interviu, care e pozitiv, care are drept temă pentru prima dată în ultimii doi ani România e alta după ce a plecat Dragnea și, atenție, apropo, pasajul cu Kovesi, care are probleme cu justiția”, a afirmat Ion Cristoiu.

Jurnalistul a adăugat că toate aceste vor să arate că România s-a schimbat după 26 mai, iar ura împotriva PSD nu mai poate fi alimentată.

“Acestea sunt semne foarte clare că partenerii strategici vor să dovedească faptul că România post-Dragnea este net diferită. Este că domnul Dragnea a pierdut cu acest război din cauza lui. (...) El credea că gata, că face ce vrea, că... Un lucru fundamental pe care îl reproșează noua echipă este nenumăratele războaie, pornise războaie cu multinaționalele, da, cu partenerul strategic, alea cu rachetele, cu UE, cu Olanda, cu Franța, nu poți să te bați cu toată lumea. Adică a pornit atâtea războaie și acum PSD-ul... și a reușit să alimenteze ceea ce voia Klaus Iohannis și anume ura față de PSD, ura. Acum a venit doamna Dăncilă (...) deci s-a terminat. România este după 26 mai alta. Nu se mai poate alimenta ura față de PSD. Cu o singură condiție, dacă devine candidat Gabriela Firea ura crește, se alimentează pentru că Firea e altă personalitate decât Dăncilă”, a conchis Ion Cristoiu.

Premierul Viorica Dăncilă a vorbit, într-un interviu pentru The Guardian, despre europarlamentare și despre motivele pentru care Guvernul nu susține candidatura lui Kovesi la șefia Parchetului European. Kovesi "să își rezolve problemele cu justiția" înainte de a își asuma un astfel de rol, spune premierul.