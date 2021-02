Ion Dragne, decanul Baroului București, a vorbit despre cazul avocatului Robert Roșu: 'Nu vânați avocații care își exercită profesia'

Despre inegalitățile din instanțele României, despre cazul Robert Roșu, despre mentalitățile unor judecători, despre „avocații turnători” sau „avocații, apărătorii penalilor”, despre riscurile, bătăliile și provocările unei profesii, protocoale, bilețele, mandate de siguranță națională și dacă e bine sau nu să existe SIIJ, a vorbit Ion Dragne, decanul Baroului București și vicepreședinte al Uniunii Naționale a Barourilor din României, la OFF/ON The Record, potrivit alephnews.ro.

Despre importanța și rolul avocatului într-un proces

Citește și: Marian Ceaușescu l-a întâmpinat pe Ioan Niculae la sosirea pe aeroport! ‘Pușcăriașule, să stai acolo până îmi văd eu ceafa!’ .

„Justiția trebuie văzută nu doar în componenta penală. Prezența procurorului care acuză și a avocatului care apără este specifică acelor dosare penale care sunt vedete. Ele reprezintă, din statisticile pe care le-au făcut în decursul anilor conducătorii justiției, un procent foarte mic de materie a justiției, cea mai mare parte fiind cauze civile. Desigur, cauzele civile nu sunt atât de spectaculoase, motiv pentru care nu veți vedea prea multe relatări despre justiția civilă, căci vedeta este justiția penal”, a spus Ion Dragne.

„Există judecători care tratează paricipanții cu respect, dar cu aceeași unitate de măsură și există judecători care ascultă mai bine pe unul sau pe altul”, a adăugat avocatul.

Despre cazul avocatului Robert Roșu

„Din păcate, sfârșitul lui decembrie ne-a adus această provocare, atât la nivel personal pentru unul din avocații Baroului București, ați vorbit despre Robert Roșu, mai există și o doamnă avocat care a fost condamnată prin aceeași hotărâre cu suspendare, ceea ce a pus-o într-o situație fericită pentru ea și familia ei. Nu a fost nevoită să intre în mediul penitenciar și să nu își vadă copiii,” a spus Ion Dragne.

„Pentru profesie a fost, în egală măsură, mai traumatizantă pentru că, lipsa altor informații, iar până acum justiția nu ne-a dat informații convingătoare și când zic „justiție” mă refer la completul de judecată care a redactat hotărârea, nu este deloc improbabilă ipoteza pentru care să fi fost condamnați cei doi avocați, pentru că și-au făcut datoria față de clienți și, dacă așa este, înseamnă că acel echilibru de care vorbeați dumneavoastră și rațiunea existenței profesiei de avocat, începe să fie rupt sau să nu mai fie înțeleasă această acțiune și profesia de avocat începe să fie socotită ca o profesie în care îți asumi un risc spunând ceea ce trebuie să spui și din cauza asta devine o profesie periculoasă.”

„Din cauza asta, avocatul se va gândi de două ori, de trei ori, dacă ar merita justițiabilul pe care îl susține să spună sau dacă nu trebuie să fie puțin mai tăcut. În momentul în care avocatul se teme, deja dezechilibrul s-a creat. Din acest motiv am avut o reacție publică și profesia la nivel național și multe alte barouri din țară pentru că am spus : „Nu vânați avocații care își exercită profesia”. Sigur că am fost condamnați și s-a cerut, inclusiv, public să stăm cuminți și să nu vorbim, crezându-se că suntem apărătorii infractorilor.”

„Noi suntem apărătorii infractorilor, fiindcă orice persoană, și infractorii, are dreptul să beneficieze de apărare. Suntem apărătorii și ai nevinovaților, și a victimelor, pentru că, la fel ca și infractorii și victimele au dreptul să fie apărate. Nu suntem Baroul, și Uniunea, și profesia de avocat cei care protejăm infractorii, ci suntem cei care spunem „respectați avocatura”. Noi, avocații, suntem cei care am ieșit să spunem „respectați și independența justiției”, a declarat avocatul Ion Dragne.

Ion Dragne: „Robert Roșu ne spune că în raport de ceea ce a decis Curtea de Apel el e nevinovat”

„Am discutat cu avocatul Robert Roșu. Domnul Robert Roșu ne spune, cu onoarea unui om pe care l-am văzut în diverse etape ale vieții și care nu a fost recunoscut ca avocat bun pentru că a mințit ci dimpotrivă, a fost onest și de bună credință, spune că, în raport de ceea ce a decis Curtea de Apel că el e nevinovat, în Apel nu s-au administrat alte probe. Procurorii nu au adus alte probe decât ceea ce era la Curtea de Apel Brașov. Prin urmare, omul spune „nu e posibil ca să fiu condamnat pentru că am susținut o cauză a unui client în fața unei autorități”.

„Dacă așa este, însemnă că și tu, celălalt, mâine sau poimâine poate să îți fie condamnat pentru exercitarea profesiei. Câtă vreme a spus că e nevinovat de către Instanța de Fond și poziția lui a fost că este nevinovat și în fața Instanței de Apel, evident că era de așteptat și către aceasta conducea toată desfășurarea procesului, să fie. Normal, un avocat nu trebuie să dispere niciodată și, în general, oamenii care sunt ai aceste profesii, ai acestei zone a justiției, trebuie să meargă până la capăt. Robert Roșu e un bărbat puternic care merge până la capăt, care a exercitat o contestație în anulare, dar care i-a fost respinsă zicând Instanța și e dreptul judecătorilor să spună.”

Despre desființarea SIIJ

„Eu vă vorbeam despre dificultățile pe care le-am avut noi, profesia, în legătură cu frământările celor care conduc justiția în decursul timpului. În ceea ce privește competența Direcției Naționale Anticorupție și a secției de Cercetare a Infracțiunilor din Justiție, în mod categoric, din punctul meu de vedere, pare a fi mult mai natural să nu lași în mâna aceluiași organ, pe de-o parte susținerea în fața ta, ca judecător a unei cauze, pe de altă parte posibilitatea de a te cerceta. Devi un pic mai timid, devi un pic mai atent, devi un pic mai rezervat”, a spus Ion Dragne.

„Din punctul meu de vedere, ar fi necesar, nici chiar cei care au votat pentru desființarea SIJ-ului nu au fost convinși că trebuie musai să aibă loc o reîntoarcere și au zis „Trebuie să fie niște garanții”. Prin asta nu spunem că Direcția Națională Anticorupție e ceva rău. E o structură a statului care trebuie să lucreze. Ideea care s-a pus este principial dacă este bine ca în cauzele în care sunt cercetați, să fie cercetați de procurorii care cer condamnări acelorași judecători. Aceasta este problema de principiu.”

Despre Mandatele de Siguranță Națională

„Uniunea Barourilor din România deja și-a spus părerea calificat, asumat și sub semnătură, provocând un pic de nemulțumire celor care au promovat proiectul zicând că reprezintă exact o încercare de a reîncălzi o supă rece care se numește vechea lege pe care curtea constituțională a spui „nu ai voie”. Dacă nu a intervenit o schimbare a rațiunilor pentru care Curtea Constituțională a zis „nu ai voie”, a relua un proiect de lege în care să spui „să nu se piardă”. Asta este rațiunea pentru care e în Parlament”, crede Ion Dragne.

„Dacă tot le avem, să nu se piardă că sunt utile. În momentul în care merg în fața unui judecător cu o probă inadmisibilă sau și a unui procuror că și procurorul trebuie convins, cu o probă inadmisibilă și o pun pe birou chiar dacă el mi-o restituie, dar a apucat să o citească, pentru mine e un avantaj. Din aceatsă cauză, cuvântul „să nu se piardă” nu are corespondent în lege.”

„Există sisteme de interceptare legală sub controlul justiției, ca atare, hai să mergem pe ceea ce e sub controlul justiției. Altfel, data viitoare, sau peste cinci sau șapte ani, și mă surprinde că, pe măsură ce îmbătrânesc, în loc să mă bucur că lucrurile se sedimenteză așa cum le speram, se ajunge la schimbări pe care nici nu știam că pot fi posibile.”

„Ne-am dus în Parlament cu modificarea legii avocaturii, zicând „secretul profesional este garantat, avocatului nu i se pot intercepta telefoanele cu clientul său și în Parlament era cât pe ce să ne zboare secretul professional”. În alți termeni ai grijă când ceri ceva de bine că e posibil să nu fie momentul potrivit. Din acest motiv am spus ca peste cinci ani să fie adoptat proiectul de lege că zice „dacă partea e de accord”. Data viitoare, peste cinci ani, dacă trece proiectul acesta de lege, dispare exact partea „dacă partea e de accord” și atunci rămâne probă curată”, a conchis Ion Dragne.