Ion Țiriac copleșit de emoții: 'Eu am hotărât să o rog pe Simona să mai trecem încă o dată prin această finală'

Ion Țiriac a luat parte la festivitatea de pe Arena Națională, în cadrul căreia Simona Halep a prezentat trofeul de la Wimbledon. Președintele Federației Române de Tenis a luat cuvântul și a ținut să transmită un mesaj Simonei, dar și oamenilor care au venit să o vadă, potrivit Mediafax.

"Welcome to Simona night! Eu am văzut finala live, am văzut şi alte două finale ale unui român, care s-a hotărât să le facă cadou altui jucător, nu a vrut să le câştigi. Nu ar fi drept să nu îl numeşti pe Ilie Năstase. Eu am păşit pe terenul acela central şi am jucat acolo. E adevărat, numai dublu. E deosebit faţă de orice alt teren central. Are o tradiţie de aproape 150 de ani. Nu schimbă nimic. Eu am hotărât să o rog pe Simona să mai trecem încă o dată prin această finală", a spus Ion Țiriac la festivitatea organizată pe Arena Națională.

La eveniment au participat și numeroase personalități din sport. Marius Urzică, Doina Melinte, Mihai Leu, Paula Ivan sau Gică Popescu sunt câţiva dintre campionii care au fost alături de Simona Halep spre scenă. Ei au purtat drapelul României.

Trofeul de la Wimbledon este al doilea titlu de Grand Slam obţinut de Simona Halep. Primul este trofeul de la Roland Garros, din anul 2018, atunci când a întâlnit-o, în finală pe Sloane Stephens, pe care a învins-o cu scorul de 3-6, 6-4, 6-1.