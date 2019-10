Ion Țiriac, reacție FURTUNOASĂ după comentariile lui CTP: 'Nu știam că e specialist și la tenis. A câștigat Wimbledonul?'

Ion Țiriac i-a răspuns lui Cristian Tudor Popescu, după ce jurnalistul a susținut că pe Simona Halep nu o ajută relația pe care o are cu miliardarul român.

„Probabil că are dreptate, nu știam că e specialist și la tenis. A câștigat Wimbledonul? Să fie sănătos domnul Popescu. Eu nu am o relație normală cu Halep. Eu nu sunt dependent de ea în treaba asta. Eu am fost mai bucuros decât toată România la un loc de cadoul pe care ni l-a făcut”, a spus Țiriac, potrivit digisport.ro

CTP speră ca revenirea lui Darren Cahill să diminueze rolul pe care miliardarul român îl are în cariera campioanei de la Wimbledon.

„Sper să se diminueze influența lui Țiriac asupra Simonei, prin venirea lui Cahill. Nu mi-a plăcut relația afișată cu Simona, pe care și-a adjudecat-o ca pe un asset, practic Țiriac fiind vedeta manifestării. Nu cred ca relația lui Țiriac cu Simona e în folosul tenisului ei, sper ca prezența lui Cahill să o diminueze”, a spus Cristian Tudor Popescu, la Digi Sport, în cadrul emisiunii Fotbal Club, cu o lună în urmă.

Simona Halep a vorbit despre rolul lui Ion Țiriac în cariera sa.

"Ion Ţiriac este toate la un loc pentru mine. Are o experienţă extraordinară, a fost alături de mulţi campioni şi a jucat tenis. Ştie ce se întâmplă în momentele grele. Dar în primul loc aş spune că este un prieten. E un om de suflet pe care l-am cunoscut în 2014, după finala de la Madrid. De atunci, vorbim zilnic, îmi spune cum pot să devin mai bună, cât trebuie să mă antrenez", a mărturisit Simona la emisiunea Garantat 100% de la TVR.