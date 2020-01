Ion Sterian (Transgaz):BRUA nu e o autostradă fără descărcare în România; va permite asigurarea cu gaze naturale pentru susţinerea politicilor industriale

Conducta BRUA-faza 1 va face parte din Sistemul Naţional de Transport şi va permite asigurarea cu gaze naturale pentru susţinerea politicilor industriale şi a investiţiilor din ţara noastră, a afirmat miercuri directorul general al Transgaz, Ion Sterian.

Acesta a efectuat împreună cu Antonel Tănase , secretar general al Guvernului, o vizită de lucru la şantierele Proiectului BRUA - Faza 1, pentru a observa la faţa locului modul în care se desfăşoară lucrările la firul linear şi la staţia de comprimare de la Bibeşti, singura staţie de comprimare care mai trebuie finalizată în cadrul proiectului BRUA - faza 1, după ce staţiile de comprimare gaze naturale de la Jupa şi Podişor au fost finalizate în septembrie, respectiv octombrie 2019."BRUA-faza 1, investiţie de aproximativ 480 milioane de euro, din care 180 milioane euro grant de la Comisia Europeană, va face parte din Sistemul Naţional de Transport (SNT) al gazelor naturale. Aşa cum am mai afirmat, BRUA nu este o autostradă fără descărcare în România. În funcţie de strategiile de dezvoltare ale judeţelor, ale regiunilor şi a economiei româneşti, BRUA va permite asigurarea cu gaze naturale pentru susţinerea politicilor industriale si investiţiilor din ţara noastră. Avantajul va fi că mediul de afaceri şi comunităţile locale vor avea acces la gazul necesar pentru creşterea calităţii vieţii cetăţenilor şi pentru dezvoltare economică, în condiţii de predictibilitate. Lucrările de execuţie la firul linear şi cele de la staţia tehnologică de comprimare gaze naturale de la Bibeşti sunt în graficul de execuţie. TRANSGAZ tratează cu maximă seriozitate şi responsabilitate acest proiect strategic pentru România şi pentru Uniunea Europeană, aşa cum procedează cu toate proiectele pe care le are în desfăşurare. Echipa de management a companiei a supervizat îndeaproape fiecare aspect al lucrărilor. BRUA presupune o activitate foarte complexă, întinsă pe numeroase şantiere pe tot cuprinsul României," a spus Sterian, conform unui comunicat postat pe site-ul Secretariatului General al Guvernului.La rândul său, Antonel Tănase a reiterat că BRUA (conducta Bulgaria, România, Ungaria şi Austria) este un proiect deosebit de important pentru securitatea energetică a ţării şi s-a arătat bucuros că Transgaz va finaliza anul acesta lucrările de faza1."Am vrut să văd la faţa locului care este stadiul lucrărilor la infrastructura BRUA. Proiectul este deosebit de important pentru securitatea energetică, iar Guvernul tratează foarte serios toate aspectele ce ţin de securitatea energetică a României. De când TRANSGAZ a intrat sub coordonarea Secretariatului General al Guvernului României am avut întâlniri periodice cu domnul director general Ion Sterian referitor la evoluţiile proiectului şi sunt bucuros că în acest an TRANSGAZ va finaliza lucrările la BRUA-faza1. Este o reuşită notabilă a TRANSGAZ pentru care vreau să felicit întreaga companie", a afirmat secretarul general al Guvernului.Vizita a avut loc la şantierele de lucru de pe Lotul 1 al Proiectului BRUA Faza 1 (lungime 180 km) din UAT Potcoava - Tronson 19, kilometrul 90 plus 600 m - zona Scorniceşti, judeţ Olt, unde se efectuează operaţiunile de pregătire pentru izolarea cu manşoane termocontractabile a sudurilor de îmbinare a ţevilor, operaţiunile de verificare a continuităţii izolaţiei şi lansarea conductei la şanţ în vederea testelor de presiune, respectiv la şantierul de la Staţia Tehnologică de Comprimare (STC) gaze naturale de la Bibeşti şi la STC Podişor.Proiectul BRUA-Faza I constă în realizarea următoarelor obiective: 1 conductă Podişor - Recaş 32" x 63 bar în lungime de 479 km şi 3 staţii de comprimare gaze naturale (STC Podişor, STC Bibeşti şi STC Jupa), fiecare staţie fiind echipată cu două agregate de comprimare (unul în funcţiune şi unul de rezervă), cu posibilitatea de asigurare a fluxului bidirecţional de gaze.Realizarea infrastructurii BRUA Faza 1 va ridica nivelul de securitate energetică a României prin asigurarea în perspectivă a accesului la surse şi rute diversificate pentru aprovizionarea cu gaze şi a interconectării la piaţa energetică regională şi europeană. Realizarea acestei infrastructuri va deschide noi oportunităţi pentru implicarea furnizorilor de echipamente şi servicii energetice din România şi din restul Europei şi va asigura crearea de noi locuri de muncă pentru lucrările de execuţie şi pentru exploatare pe teritoriul ţării noastre, se menţionează în comunicat.SNTGN Transgaz SA este operatorul tehnic al Sistemului Naţional de Transport (SNT) al gazelor naturale care asigură îndeplinirea în condiţii de eficienţă, transparenţă, siguranţă, acces nediscriminatoriu şi competitivitate a strategiei naţionale privind transportul intern şi internaţional al gazelor naturale, dispecerizarea acestora, precum şi cercetarea şi proiectarea în domeniu, cu respectarea cerinţelor legislaţiei europene şi naţionale, a standardelor de calitate, performanţă, mediu şi dezvoltare durabilă.