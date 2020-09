Ionel Arsene, după ce a câștigat un nou mandat: Mai sunt și unii care poate huiduie, dar cine are timp să stea în loc, să-i audă?

Liderul CJ Neamț, Ionel Arsene, câștigător al unui nou mandat, a transmis luni pe pagina sa de socializare un mesaj de mulțumire pentru cei care l-au votat.

„Pentru nemțeni! Am vrut să dovedim împreună că la Neamț se poate și am arătat că putem! Se spune că potecile neîncercate sunt cele mai frumoase pentru cei care se încumetă. Că ele aduc mereu frumosul nemaivăzut, surprind prin neașteptat și dăinuie prin amintirile care ne rămân!

Ce mă bucură cel mai mult? Voi! Mereu când mă zbat, mereu când întreprind ceva, mereu când ridic capul, văd că nu sunt singur. Da, mai sunt și unii care poate huiduie, dar cine are timp să stea în loc, să-i audă, când mai avem de mers înainte?

Sunt recunoscător pentru tot! Am avut sprijinul nemțenilor, am avut o echipă deosebită lângă mine, am muncit mult și în acești 4 ani, și în această campanie. Nu ar fi cinstit să nominalizez. Ați fost cu toții la înălțime! Împreună am realizat tot ce am promis! M-ați susținut, iar eu nu vă voi dezamăgi! Vă îmbrățișez și vă mulțumesc pentru că nu m-ați părăsit pe drumul acesta!

Mergem înainte, urcăm spre vârf!”, a scris Ionel Arsene pe pagina sa de Facebook.