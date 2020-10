Ionel Arsene: PSD Neamţ va câştiga, fără dubii, patru mandate de deputat şi două de senator

Preşedintele PSD Neamţ, Ionel Arsene, a declarat joi, după depunerea candidaturilor pentru alegerile parlamentare, că filiala pe care o conduce va câştiga patru din cele opt mandate de deputat şi două din cele trei mandate de senator.

"Pot să afirm, şi am proprietatea cifrelor, că PSD Neamţ va câştiga patru mandate de deputat şi două de senator. Conform calculelor şi strategiei din această campanie, nu am dubii că aşa vom câştiga", a spus Arsene.Liderul PSD Neamţ a apreciat că echipa de candidaţi este formată din oameni profesionişti în domeniile lor."Ne-am prezentat în faţa nemţenilor cu o echipă puternică, bine închegată, care ne va reprezenta cu cinste în Parlament. Sunt oameni care au probat în ultimii ani calităţi foarte bune pe domeniilor lor de activitate. Am schimbat mare parte din garnitura de parlamentari pentru că vrem să ne prezentăm în faţa nemţenilor cu oameni foarte bine pregătiţi, care vor să facă foarte mult pentru judeţul Neamţ. Noi, cei care facem administraţie, putem să avem o administraţie eficientă dacă parlamentarii legiferează bine şi creează cadrul legislativ. Îndemn nemţenii ca pe 6 decembrie să vină la vot, să voteze o echipă de oameni serioşi, pentru care eu, în calitate de preşedinte al CJ Neamţ şi al PSD Neamţ, garantez. La două-trei luni, împreună cu nemţenii, le vom verifica activitatea, ce au făcut în Parlament şi ce beneficii au adus nemţenilor", a spus el.

Ionel Arsene a susţinut că PSD va câştiga alegerile parlamentare la nivel naţional şi l-a acuzat pe preşedintele Klaus Iohannis că "s-a antepronunţat" când a spus că va nominaliza un premier tot din partea PNL.



"Am văzut că preşedintele românilor s-a antepronunţat, că el va da guvernul liberalilor. Cred că este un pic periculos să ne jucăm cu astfel de abordări, pentru că nu are de unde să ştie nici preşedintele, sau poate că ştie, ce vor alege românii. Eu m-aş feri să fac astfel de pronosticuri", a subliniat Arsene.



Lista PSD Neamţ pentru Camera Deputaţilor este deschisă de către deputatul Ciprian Şerban, urmat de Oana Bulai, fostă consilieră a prim-ministrului Viorica Dăncilă. Pe poziţia a treia este Remus Munteanu, fost secretar de stat în Ministerul Tineretului şi Sportului, iar pe poziţia a patra este deputatul Cătălin Zamfira.



Pe locul cinci se află medicul Gabriela Lucachi, pe şase - fostul primar al comunei Dămuc Anton Covasan iar pe şapte este fostul primar de Borca Ovidiu Niţă.



Locul opt este ocupat de juristul Octavian Diaconiţa, în timp ce pe poziţiile nouă şi 10 sunt doi consilieri judeţeni: Radu Tudorel şi Constantin Păduraru.



Lista candidaturilor la Senat este deschisă de fostul ministru al Transporturilor, deputatul Răzvan Cuc, urmat de profesoara Florentina Moise, preşedinta PSD Piatra-Neamţ. Urmează medicul Neculai Avădanei, avocatul Adrian Bourceanu şi profesorul Ionuţ Ciocoiu.