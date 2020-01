Ionel Dănciulescu, despre situația de la Dinamo: 'Până acum au avut nevoie de Dănciulescu?'

Ionel Dănciulescu le-a reproșat câteva lucruri celor din conducerea clubului Dinamo București, după ce a aflat din presă că atât el, cât și Florin Prunea nu sunt doriți în cantonamentul ”câinilor roșii”, anunță MEDIAFAX.

Florin Prunea și Ionel Dănciulescu nu au fost incluși pe lista delegaților pentru cantonamentul pe care Dinamo îl va susține la Costa del Sol între 13 și 23 ianuarie. Oficialii lui Dinamo nu au primit o directivă de la conducere, ci au aflat acest lucru din presă.

”Am stat și suntem zi de zi lângă echipă. În momentul actual nu știm mare lucru. Nu știu dacă suntem în plan să mergem sau nu. Eu cred că este adevarat ce s-a scris. Normal și fair-play ar fi fost să ni se spună și nouă. Eu sunt la Săftica cu Florin, zi de zi lângă echipă. Ceea ce știu eu să fac cel mai bine este să fiu lângă echipă. Eu sunt team-manager la echipă. Nu ni s-a spus dacă plecăm sau să ne facem bagajele, dar mai avem timp până luni. Nu am de unde să știu ce se întâmplă, dacă nu am avut dialog direct cu nimeni de la birouri. Noi o să mergem la antrenament și mâine, și poimâine, până la urmă cred că ne va anunța și pe noi cineva, ne va spune și programul nostru. Nimeni nu ne-a zis, plecați sau nu, nu ni s-a spus absolut nimic. O să întrebăm și noi, nu putem să stăm așa în starea asta de incertitudine”, a spus Ionel Dănciulescu la Digi Sport.

”Dacă nu sunt dorit alături de echipă, nu am ce să fac. Pot să schimb eu gândirea altora. Nu știu dacă mi-am luat concediu de când sunt la Dinamo, nu m-am gândit la lucrul ăsta. Trebuie să fie cineva alături de echipă, poate se duce domnul Bălănescu, este și asta o variantă. Eu și Florin am stat zi de zi lângă echipă. Nu știu ce o să fac, dacă nu merg în cantonament. Probabil o să mă duc la birouri. Poate o să vorbească cineva și cu mine, dacă mă văd acolo. Nu ne-a întrebat nimeni de transferuri. Nici nu am știut de jucătorul ăsta care a venit acum, nici nu-i știu numele. Până acum au avut nevoie de Dănciulescu?”, a mai spus fostul atacant al ”câinilor roșii”.