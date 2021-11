Scandal în Parlament cu pensiile speciale ale primarilor / Ionuț Moşteanu: Îi somez pe cei de la PSD, PNL, UDMR şi pe Nicolae Ciucă să le elimine prin OUG

USR „somează” PSD, PNL, UDMR şi pe viitorul premier Nicolae Ciucă ca, după instalarea Guvernului, să dea o ordonanţă de urgenţă pentru abrogarea pensiilor speciale ale aleşilor locali, în caz contrar acestea ar urma să intre în plată de la 1 ianuarie 2022.

Purtătorul de cuvânt al USR, Ionuţ Moşteanu, a declarat marți că proiectul USR de eliminare a acestor pensii, care urma să fie adoptat tacit în Camera Deputaţilor, a fost blocat, nefiind citit în plen în aşa fel încât să fie îndeplinită procedura pentru a ajunge în dezbaterea Senatului, forul decizional.

"Asistăm la un nou abuz al preşedintelui Camerei Deputaţilor nou instalat. Programul aprobat pentru dezbaterile din plenul Camerei Deputaţilor era până la ora 13,00. Imediat după primele puncte urma să fie citit şi adoptat tacit de către Cameră proiectul USR de abrogare a pensiilor speciale pentru primari, foşti primari şi foşti preşedinţi de CJ. (...) Astăzi au oprit şedinţa abuziv doar pentru a mai trage de timp două săptămâni şi a face ca acest proiect să nu ajungă în dezbatere la Senat, care este Cameră decizională", a afirmat Moşteanu, la Parlament.

Ionuţ Moşteanu a spus că, într-o lună şi câteva zile, zeci de mii de foşti primari vor veni să ceară pensii speciale.

"Aduc aminte că Viorica Dăncilă a dat ordonanţă pe Codul administrativ şi a stabilit că şi primarii, foştii primari, foştii viceprimari, foştii preşedinţi de Consilii Judeţene sunt îndreptăţiţi să primească pensie specială. Doi ani la rând am reuşit cu presiune să prorogăm acest termen, însă am văzut că nici PNL, nici PSD, nici UDMR nu prea voiau să taie efectiv aceste pensii speciale. Am depus, alături de colegii mei de la USR, proiect anul acesta. A intrat în dezbatere la Camera Deputaţilor şi noul FSN vrea să tragă de timp. Mai este o lună şi câteva zile, şi foştii primari, zeci de mii de foşti primari vor veni să ceară pensii speciale. Profită de aceste discuţii, de ce se întâmplă zilele astea cu guvernul, învestire, negociere şi aşa mai departe. PSD, PNL şi UDMR vor da pensii speciale pentru zeci de mii de oameni. Acest lucru mi se pare o mizerie, în contextul în care ani de zile îi auzim că vor să taie pensiile speciale, nu le-au tăiat, dar şi adaugă o nouă categorie", a susţinut Moşteanu.

Reprezentantul USR a mai afirmat că Nicolae Ciucă, premierul desemnat, trebuie să fie responsabil şi să dea o ordonanţă de urgenţă pentru eliminarea acestor pensii speciale.

"Îi somez pe cei de la PNL, PSD şi UDMR, îl somez pe domnul Ciucă, noul premier, viitorul premier, să nu îşi bată joc de milioanele de pensionari din România şi să dea ordonanţă de urgenţă pentru abrogarea acestor pensii speciale. Este articolul 270 din Ordonanţa 57 din 2019. (...) Domnul Ciucă să fie responsabil şi să se poată uita în ochii milioanelor de pensionari care au nişte pensii de mizerie şi să nu mai creeze o nouă categorie de privilegiaţi şi să dea o ordonanţă de urgenţă imediat, săptămâna viitoare, pentru că altfel într-o lună de zile intră în vigoare", a arătat Moşteanu.

Propunerea legislativă pentru abrogarea art. 210 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ se află pe ordinea de zi a plenului Camerei Deputaţilor, cu termen de dezbatere şi vot depăşit din 19 noiembrie, dar pentru a fi adoptat tacit trebuie anunţat în şedinţa de plen.