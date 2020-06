Ionuț Negoiţă: 'Înainte să plângă Grigore sau altcineva era bine dacă s-ar fi concentrat pe fotbal, nu să facă greve'

Ionuţ Negoiţă a declarat, joi seară, la Digi Sport, că jucătorii dinamovişti ar fi trebuit să se concentreze pe fotbal, nu “să facă greve”, el menţionând că aceştia au făcut unele lucruri “care nu prea de fac de către profesionişti".

“Mă încearcă un sentiment... mă simt prizonier într-o poveste. Am spus la toaăt lumea de mai multă vreme să găsească o soluţie. Văd că nu au găsit-o încă. Comentează, dar de făcut mai puţin. Suporterii s-au implicat. Încă ei nu se decid să ia pachetul integral şi să-şi asume ce trebuie, adică să dea stabilitate. Trebuie găsită o soluţie, eu fac parte din trecut şi din păcate nu se concretizează lucrurile. Mă doare şi cred că înainte să plângă Grigore sau altcineva era bine dacă s-ar fi concentrat pe fotbal, nu să facă greve şi alte lucruri care nu prea se fac de către unii profesionişti. Am văzut multe la viaţa mea, toată lumea are pretenţii, vor salarii mari, dar la rezultate dacă se poate să le trecem la şi altele. Bugetul a fost de play-off. Situaţia o văd tristă. Asta este. Dinamovist voi rămâne toată viaţa. Jucători care sunt foarte vocali, cum e Popescu, cad în fund când joacă. Dar el e lider şi ştie să îndemne la revolte”, a spus Negoiţă, potrivit news.ro.

El a vorbit şi despre Mircea Lucescu, cerându-i acesta să se implice concret dacă doreşte: “Eu vreau să mă dau la o parte, să vină domnul Lucescu, să se implice. I-am zis, veniţi încoace, să vă arăt cifre, n-a venit nici până în ziua de astăzi. Vorbeşte fără rost. Să se implice, nu aşa să atace de dragul de a ataca”.

Ionuţ Negoiţă a menţionat că în conturile clubului s-au virat 100.000 de către spaniolii cu care a negociat, bani cu care s-a ajuns la zi cu ratele la ANAF. “Dacă altă soluţie nu este, suporterii să-şi asume clubul. Am avut răbdare destul. Să trimită oameni aici la birouri, să schimbe pe cine vor... le-am dat mână liberă. Mă doare sufletul că nimeni nu se implică la modul... să nu mai fie situaţia asta incertă. S-au virat 100.000 cu care s-a venit la zi cu ratele la ANAF. Da, girată suma cu drepturile tv. S-a depăşit demult termenul, 20 de zile, dar suporterii ar putea să neegocieze, să discute. Poate că vin şi ceilalţi. Oamenii au dat 100.000, alţii n-au dat nici o mie”, a adăugat Negoiţă.

Formaţia FCSB a învins, joi seară, cu scorul de 3-0 (1-0), echipa Dinamo, în prima manşă a semifinalelor Cupei României, meci disputat pe stadionul Dinamo. Golurile au fost marcate de Adrian Popa ’32, Darius Olaru ’75 şi Cristian Dumitru ’82.

Manşa retur este programată peste două săptămâni.