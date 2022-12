Ionuț Stroe, despre 'taxa pe soare': 'Și reprezentanții PSD au semnat'

Purtătorul de cuvânt al PNL, Ionuţ Stroe, a declarat luni la Digi24 că și reprezentanții PSD din Guvern au semnat actele necesare adoptării ordonanței de urgență despre care opoziția spune că introduce o „taxă pe soare” și de care PSD s-a delimitat.

„Nu, nu este niciun fel de tensiune în Coalitie, actul normativ este asumat ați văzut de Guvern, este ….din partea ANRE , Ministerul de Finanțe, Secretariatul General al Guvernului. Reprezentanții PSD au semnat acest document .

Au reacționat unii care nu fac parte din Guvern, acum hai sa intrebam miniștrii care cu toții au susținut acest act normativ, care, atenție, nu implica niciun fel de document care sa oblige consumatorul casnic sa plătească aceasta …

Puterea instalată de 32 de Kwh este o cantitate foarte mare, este vorba de producător in niciun caz de consumatori, ei nu vor afectați absolut deloc , aceasta directiva nu se va aplica doar , atenție , decât dacă se vor îndeplini anumite condiții până in anul 2026. Este transpunerea obligatorie a unei directive europene care s-ar putea sa nu mai fie valabila pana in 2026, nicidecum vreo taxa iminenta”, a declarat Stroe.