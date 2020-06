Ionuț Stroe recunoaşte că apariţia unui caz de coronavirus în Liga I ar duce la întreruperea competiţiei

Ministrul Tineretului şi Sportului, Ionuţ Stroe, a afirmat, marţi, într-o conferinţă de presă că apariţia unui caz infectare cu Covid-19 în Liga I ar duce la întreruperea competiţiei şi că reprezentanţii LPF şi FRF ar trebui să fie conştienţi de acest lucru potrivit Agerpres.

Întrebat dacă e conştient că aplicarea tuturor condiţiilor din ordinul comun privind apariţia unui caz pozitiv va duce la întreruperea competiţiei, ministrul a răspuns: "Da, şi la fel de conştienţi ar trebui să fie şi LPF, şi FRF. De asta spun că aceste măsuri, chiar dacă par restrictive, nu fac nimic altceva decât să securizeze o competiţie şi sănătatea sportivilor. Dacă e cam mult sau nu... această întrebare trebuie pusă FRF şi LPF. Ei trebuie să răspundă la întrebarea asta, nu MTS. V-ar conveni ca în momentul de faţă să anulezi o eventuală lege care prevede ancheta epidemiologică sau izolarea unor contacţi doar pentru că avem competiţii sportive? Eu nu cred. Înainte de toate, înainte de orice competiţie sportivă sau presiune publică, punem sănătatea sportivilor. Sunt medici specialişti care pot spune în ce măsură acea testare cu 2-3 zile înainte este valabilă 100% sau dacă îţi asigură în totalitate securitatea sportivilor. Se ştie că există asimptomatici, apoi că există un test care poate fi azi negativ, iar peste 5 zile să fie pozitiv... deci cei din zona medicală au competenţe în zona asta".Ionuţ Stroe a precizat că toţi paşii care trebuie parcurşi în cazul apariţiei unei infectări sunt stipulate clar în reglementările Guvernului."Păi se aplică toate legile şi protocoalele existente în această ţară, cele descrise în documentele normative care există în acest moment. Şi să ştiţi că virusul nu face diferenţe între cei infectaţi, că sunt jucători de fotbal sau cetăţeni de rând. Există proceduri medicale bine definite în documente. Există anchetă epidemiologică, există izolare, toate sunt descrise. Cât priveşte zona sportivă, referitor la eventuale sancţiuni, reprogramări de meciuri, decizii privind clasamentul... acestea toate aparţin în exclusivitate organizatorului, adică LPF sau FRF. E decizia lor, sunt regulamentele lor interne", a mai spus Stroe.Ministrul a afirmat totodată că în cazul în care cluburile decid să renunţe la cantonamentele centralizate, o vor face pe propria semnătură: "Recomandarea noastră privind antrenamentele în grup la un sport precum fotbalul a fost să se efectueze în regim de cantonament, în izolare, cu testare.... Dar am specificat în acest ordin că în condiţiile în care cluburile decid să renunţe la acest cantonament, atunci o vor face sub semnătură, asumându-şi răspunderea. Practic ei îşi asumă responsabilitatea asupra sănătăţii sportivilor. Ei pot elabora, şi am văzut că o fac, un regulament intern referitor la modul în care se vor izola la domiciliu pentru că înţeleg că doresc să facă vizite la familie. Dacă cineva dă drumul sportivilor acasă şi apoi revin la antrenament este evident că riscul de infectare creşte semnificativ".Fotbaliştii nu vor mai fi obligaţi să se pregătească în cantonamente închise, dar cluburile vor trebui să îşi asume răspunderea legală în acest sens, se arată în regulamentul privind condiţiile necesare pentru reluarea competiţiilor sportive organizate în aer liber din 1 iunie, cuprins în ordinul comun emis de Ministerul Sănătăţii şi Ministerul Tineretului şi Sportului şi publicat, sâmbătă, în Monitorul Oficial."Prin derogare de la prevederile stipulate în anexa nr. 1 la Ordinul ministrului tineretului şi sportului şi al ministrului sănătăţii nr. 583/842/2020, structurile sportive pot desfăşura activitatea de pregătire sportivă şi pot participa la competiţii fără a fi necesară continuarea măsurii de cantonament închis, pe baza asumării răspunderii, în condiţiile legii, în cazul apariţiei unei infectări cu virusul SARS-CoV-2 în rândul propriilor sportivi şi staff tehnic. În cazul în care structura sportivă îşi asumă decizia de a renunţa la cantonamentul în regim închis, aceasta întocmeşte proceduri proprii, specifice ramurii sportive, care să stabilească măsuri pentru protejarea sănătăţii participanţilor la activitatea sportivă, în condiţiile legii; în cazul în care se produce infectarea cu SARS-CoV-2 a unui participant la activitatea de pregătire sportivă sau la competiţie, se aplică toate normele legale în vigoare cu privire la izolarea suspecţilor şi contacţilor acestora, procedurile de anchetă epidemiologică şi măsurile legale dispuse de organele abilitate", se arată în documentul citat.Jucătorii, componenţii staff-ul tehnic şi medical, personalul de suport implicat în activitatea echipelor, arbitrii şi observatorii vor fi testaţi cu 2-3 zile înainte de primul meci, dar şi din 14 în 14 zile. Dacă, în orice moment, una dintre persoanele menţionate dezvoltă simptome COVID-19, aceasta se izolează şi se testează RT-PCR.II.