Ipoteză INCENDIARĂ: serviciile secrete nord-coreene AU RĂPIT fata unui ambasador în Italia

Autorităţile italiene au iniţiat o anchetă după apariţia unor informaţii privind dispariţia fiicei unui diplomat nord-coreean, existând suspiciuni că adolescenta a fost transferată forţat în Coreea de Nord de agenţi ai serviciilor secrete din această ţară, relatează Mediafax.

Adolescenta dispărută este fiica lui Jo Song-Gil, fost ambasador nord-coreean în exerciţiu la Roma, dispărut în noiembrie 2018, împreună cu soţia, după ce au vrut să dezerteze. Fiica lor, în vârstă de 17 ani, este dispărută tot din noiembrie 2018, existând suspiciuni că a fost răpită şi repatriată de serviciile nord-coreene, informează agenţia ANSA şi postul RAI News.

Surse din cadrul serviciilor secrete sud-coreeene, citate de agenţia de presă Yonhap, au declarat că adolescenta a fost transferată forţat în Coreea de Nord.