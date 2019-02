Ipoteză SURPRIZĂ - De ce nu merge Liviu Dragnea la marele eveniment din SUA

Merge sau nu Liviu Dragnea la Mic - dejun cu rugăciune, eveniment organizat an de an în SUA la Casa Alba? Este cu siguranță întrebarea aflată pe buzele multor membri PSD și nu numai. Rectorul SNSPA, Remus Pricopie, susține că de fapt liderul PSD nici nu are fi fost invitat.

"O fi de la pașaportul diplomatic?

PSD Teleorman, noul purtător de cuvânt, pe probleme de relații internaționale, al domnului Liviu DRAGNEA, ne anunță că Preşedintele PSD „dă o nouă lovitură pe plan internaţional. Liderul social-democrat a fost invitat la cea de-a 67-a ediţie a Micului Dejun cu Rugăciune Naţională, care va avea loc pe 7 februarie, la Washington. La acest eveniment va fi prezent şi Preşedintele SUA Donald Trump, iar Liviu Dragnea va fi oaspetele liderului de la Casa Albă, în perioada 5-8 februarie.”

Se ridică o serie de întrebări:

1. Care este „noua lovitură”? Până acum, palmaresul internațional al domnului Liviu DRAGNEA este pavat cu rateuri: vedem zilnic presa internațională; știm că nimeni nu-l primește prin străinătate, în vizite bilaterale; modul în care este catalogat – în discuțiile formale sau informale – de către oficialii străini este cunoscut. Prin urmare, „loviturile” pe care Președintele Camerei Deputaților le dă pe plan internațional sunt toate împotriva românilor și a României.

2. De ce anunți public că urmează să te întâlnești cu / sau să fii primit de / Donald TRUMP, când acest lucru nu este confirmat de MAE din România sau de Departamentul de Stat din SUA?

3. De ce anunți că urmează să participi la un eveniment în SUA, fără să precizezi că ești unul dintre cei aproximativ 5.000 de invitați din întreaga lume, printre care și alți români – de exemplu Victor PONTA, care este deja acolo?

4. De ce faci public un subiect, pentru ca apoi să-l îngropi singur, anunțând „pe surse” că rămâi în țară, ca să te ocupi de Bugetul 2019, subiect de care, de fapt, ar trebui să se ocupe Prim-ministrul României?

Să fie oare pașaportul diplomatic răspunsul la toate aceste întrebări? Nu este exclus ca domnul Liviu DRAGNEA să fi descoperit, pe ultima sută de metri, că pașaportul diplomatic nu-ți oferă protecție chiar pentru orice.

Cu siguranță o să aflăm adevărul cât de curând, inclusiv de ce anunți că pleci undeva unde nu pleci și de ce sugerezi că ai fost invitat de cineva care, în realitate, nu te-a invitat.

Poblemele pe care le generează actualul Președinte al PSD sunt însă mult mai grave și mai complexe. De aproape trei ani, Liviu DRAGNEA merge pe niște poteci politice încurcate și cu multe gropi. Prea multe lucruri sunt făcute pe lângă regulă, după ureche, fără explicații și fără să aibă responsabilitatea consecințelor acțiunilor sale. Din păcate, inclusiv tema relațiilor internaționale ale României a fost și este în continuare compromisă de Liviu DRAGNEA și folosită în disputa politică internă (mutarea sediului Ambasadei României din Israel, numirea ambasadorilor români – pe care o blochează chiar el, dar dă vina pe Președintele IOHANNIS –, mandatele de negociere ale diplomaților români la diferite reuniuni europene/ internaționale, Președinția rotativă a României la UE etc.). Din 1989 și până astăzi, nu a existat un alt politician român care să fi îndrăznit să facă aceste lucruri, indiferent de confruntările politice interne", scrie pe Facebook rectorul SNSPA, Remus Pricopie.