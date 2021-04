VIDEO Mitropolitul Clujului anunță că SE VACCINEAZĂ, după ce, anul trecut, a fost infectat cu SARS-COV-2: 'Eu ascult de sfatul medicilor'

Mitropolitul Clujului, ÎPS Andrei Andreicuț, a fost infectat cu SARS-COV-2, în luna octombrie a anului trecut, când România trecea prin valul doi al pandemiei. La mai bine de 7 luni de la vindecare, mitropolitul din Ardeal anunță că se va vaccina, un lucru rar între ierarhii Bisericii Ortodoxe Române.

”Eu cred că în mod special enoriașii îl întreabă pe preotul lor duhovnic ce sa facă. Patriarhia noastră a dat un comunicat atunci, chiar când s-a început vaccinarea. S-a precizat acolo că vaccinarea este un drept al nostru al tuturor, nu este o obligație. Așa că îi sfătuim pe credincioși să facă ceea ce li se pare lor mai bine, dar să aibă grijă de sănătatea lor.

Eu nu m-am vaccinat, dar mă voi vaccina. Îmi veți zice de ce nu am făcut-o până acum? Nu am făcut-o pentru că am trecut prin COVID. Am stat 10 zile în spital. Eu ascult de sfatul medicilor. Atenție! Încă mai am anticorpi și parcă așa trebuie ca vaccinarea să fie la un moment potrivit, după câtăva vreme de ieșirea din spital. Eu nu m-am simțit rău nici atunci când m-au internat. Singurul lucru care mă necăjesc era o oboseală cruntă, dar acum mă simt bine”, a declarat ÎPS Andrei.