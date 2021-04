Atac fără precedent al lui ÎPS Teodosie la Vlad Voiculescu, Klaus Iohannis și Florin Cîțu: 'Omul are demnitate chiar și după ce a murit'

ÎPS Teodosie și-a exprimat nemulțumirea, marți, la Antena 3, față de condițiile de înmormântare a pacienților COVID-19.

„Este totala lipsa de respect fata de om in general, fata de demnitatea lui. Traditia nu trebuie sa fie incalcata. Trebuie urgent rezolvata aceasta problema. Prea mult au fost injositi romanii si nu li s-au aplicat regulile credintei lor, dupa unele masuri inguste, fara logica. Nu trebuie sa se mai tolereze. Omul are demnitate chiar si dupa ce a murit. Sa nu fie tratati (mortii) sub nivelul celor necuvantatoare, asa cum au fost tratati pana acum. Trupul este sortit Invierii, nu ne batem joc de omul care moara ca sa invieze, de acceea il imbracam in hainele cele bune cand pleaca.

Personal m-as duce la dl ministru (al sanatatii), la premier si la dl Presedinte sa le zic ca toti trebuie sa ia aminte ca trebuie sa ne respecte demnitatea noastra de romani crestini. Nu putem abandona o traditie de 2.000 de ani a noastra, chip al lui Dumnezeu asa cum ne-a lasat sa fim.

Ne amendeaza, ne sfideaza, ne dezbraca de demnitatea noastra si nu au niciun respect fata de sufletele noastre. Este o sfidare a istoriei, o sfidare a omului, a tot ce este sfant”, a declarat ÎPS Teodosie.

Regulile la înmormântare în cazul morților COVID-19 s-ar putea schimba în perioada următoare, a anunţat șeful Secretariatul de stat pentru culte, duminică, la Antena 3.