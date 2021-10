ÎPS Teodosie lovește din nou: acceptă pomelnice plătite prin PayPal

Arhiepiscopia Tomisului, condusă de ÎPS Teodosie, face un anunț prin care îi anunță pe credincioși că vor putea plăti pomelnicele și prin PayPal.

”Puteți trimite pomelnice prin PAYPAL, accesând linkul de mai jos

https://www.paypal.com/donate?hosted_button_id=J5F4JJ5SBWDNA

În cadrul donației puteți include câteva nume pentru a fi pomenite la slujbe, în secțiunea "Add Note".”, arată Arhiepiscopia Tomisului.

Jurnalistul Victor Ciutacu susține că ÎPS Teodosie ”vă bate cu armele voastre” și arată că a donat deja.

”Va da ture de teren si va lasa singuri cu poarta goala “retrogradul” Teodosie, neomarxistilor. Va bate cu armele voastre. Pana cand o sa ajung coleg de celula cu el in regimul Arafat, in urma unei investigatii a oengistilor de la Recorder, eu am donat; cu tot cu taxe, sa nu sufere dealerul de facturi Valceanu. Iar instigatorul Eugen Tănăsescu sa ne aduca pachete sfintite la vizita si sa faca live pe Radio Dobrogea”, scrie Victor Ciutacu.