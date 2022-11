Ipswich: Maraton de împachetare a cadourilor de Crăciun pentru copiii din Ucraina

Peste 4.000 de jucării au fost împachetate numai în primele ore de către voluntarii care au luat parte la un "wrapathon" pentru a se asigura că copiii din Ucraina, devastată de război, primesc cadouri de Crăciun, transmite BBC. S-a estimat că numărul final ar putea depăşi 20.000, anunță news.ro.

Zeci de persoane au participat la împachetarea cadourilor la Claydon High School, lângă Ipswich, peste 4.000 de jucării fiind împachetate numai în primele ore. Se spera ca 20.000 de cadouri să fie transportate cu camioanele în Ucraina - plecând din Ipswich pe 12 decembrie.

Organizatorul Jeremy Fish a declarat că au vrut să "aducă puţină bucurie" în vieţile copiilor în preajma Crăciunului. Evenimentul a fost organizat de cluburile Rotary din Marea Britanie şi Ucraina, cu ajutorul mai multor organizaţii de caritate care au donat jucării şi au asigurat transportul. Rusia a invadat estul Ucrainei în februarie.

"Am făcut un convoi în Slovacia în octombrie, am organizat 15 vehicule de la Plant and Hire Aid Alliance - şi vorbeam cu rotarienii de acolo - şi spuneam că nu ar fi minunat să le oferim copiilor ucraineni un Crăciun?". A spus Fish. "A fost minunat să vedem toţi aceşti oameni ajutând. Este o sarcină uriaşă, iar ziua de astăzi a fost o nebunie".

Echipa a primit 2.000 de cadouri împachetate de la populaţie şi de la firma de utilaje JCB, precum şi 10.000 de jucării neîmpachetate de la Kids Out şi Key Craft Global, ceea ce a dus la organizarea unui wrapathon.

S-a estimat că numărul final ar putea depăşi 20.000. Trei camioane trebuiau să plece din Suffolk spre Slovacia pe 12 decembrie, unde peste 200 de voluntari urmau să le despacheteze şi să le transporte în centrul Ucrainei. Membrii a 69 de cluburi Rotary din Ucraina au planificat să distribuie cadourile copiilor nevoiaşi, a declarat Fish.