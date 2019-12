Top modelul Irina Shayk şi actorul Bradley Cooper petrec Crăciunul la New York alături de fiica lor Lea de Seine, dar fiecare separat, potrivit ziarului spaniol La Vanguardia, noteazp Agerpres



Lea de Seine Cooper, în vârstă de doi ani şi jumătate, poate fi considerată cel mai fericit copil din lume: locuieşte la New York, mama ei este un top-model celebru, iar tatăl său este un actor renumit.

Crăciunul a sosit, iar sub bradul ei se află o mulţime de cadouri, totuşi lucrul pe care şi-l doreşte cel mai mult este ca părinţii ei să fie împreună.



În iulie, la o lună după despărţirea dintre Irina Shayk şi Bradley Cooper s-a aflat că top-modelul va părăsi Los Angeles pentru a se instala la New York. Se pare că Irina a vrut să plece departe de oraşul în care trăieşte Lady Gaga, despre care au circulat zvonuri că ar avea o relaţie cu Bradley Cooper.



Lea de Seine locuieşte acum în Manhattan şi a fost văzut împreună cu mama sa bucurându-se de cele mai frumoase decoraţiuni de Crăciun.



Ea a fost fotografiată atât în compania mamei sale, cât şi a tatălui său purtând o căciuliţă alb cu roşu de sezon. Dar nu alături de cei doi părinţi ai săi, ci cu fiecare separat, având în vedere că cei doi nu ies împreună nici măcar de dragul copilului.



Irina Shayk şi Bradley Cooper s-au despărţit definitiv în iunie, după o relaţie de patru ani.



Presupusa aventură dintre actor şi cântăreaţa Lady Gaga în timpul filmărilor la "A Star is Born", pe care toată lumea a considerat-o adevărată în timpul duetului lor la pian la gala premiilor Oscar de anul acesta, a pus capăt unei relaţii ce părea stabilă.



Totuşi, Lady Gaga a explicat recent la emisiunea lui Oprah Winfrey că duetul dintre ea şi Cooper a fost "un recital actoricesc", prin care au dorit ca lumea "să creadă că sunt îndrăgostiţi unul de celălalt", şi că "presa este idioată".