Irina Tănase a RĂBUFNIT, după vizita la DNA: Este un circ public! Este o prostie să nu te temi în țara asta

Logodnica lui Liviu Dragnea, Irina Tănase, a explicat că n-a oferit nicio declarație la DNA, prevalându-se de prevederile Codului Penal. Irina Tănase susține că citațiile au fost trimise a doua zi după ce ea și apropiații au denunțat faptul că lui Liviu Dragnea i se încalcă drepturile în penitenciar.

”De ce am fost chemată, cred că ar trebui să întrebați instituția. Eu m-am prezentat pentru că am primit o citație.

Am fost citată la DNA în calitate de martor în dosarul Tel Drum, de către doamna procuror Lăncrăjan. M-am prezentat fără avocat, deși este evidentă presiunea din acest dosar. M-am dus fără avocat nu pentru că nu mă tem, că este o prostie în țara asta să nu te temi. Doamna procuror mi-a citit drepturile și i-am zis că nu doresc să dau nicio declarație în baza articolului 147 din Codul Penal. Relația de concubinaj

Nu înțeleg ce contribuție aș fi putut eu să am într-un dosar în care presupusele fapte s-au petrecut în anul 2000. Eu m-am născut în 1992, deci aveam 8 ani. Mai departe cred că este doar o încercare să se facă un circ public. Nu este o întâmplare faptul că pe 22 am ieșit și am vorbit despre torturile la care este supus Liviu în închisoare. A doua zi s-au scris citațiile, după ce noi am ieșit public. Eu nu cred că este o coincidență.

Fratele meu a fost chemat tot în calitate de martor, este așa, un soi de cocktail, doar ca să ne arate ce putere au ei. Fratele meu este plecat din țară din 2015 și nu l-a văzut pe Liviu decât de vreo 3 ori și atunci au fost saluturi de complezență. Încearcă doar să pună presiune asupra noastră, să ne arate puterea lor (...) Din moment ce am refuzat să dau o declarație, nu prea mai am de ce să mai vin la DNA.”, a spus Irina Tănase, la Realitatea Plus.