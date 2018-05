Irina Tănase, iubita lui Liviu Dragnea, a făcut ACCIDENT cu mașina liderului PSD

Irina Tănase, iubita lui Liviu Dragnea, a făcut accident de mașină! Unul foarte grav, după cum a spus chiar Liviu Dragnea. Din fericire, Irina Tănase nu a pățit nimic. În fapt, este vorba de un accident mai vechi relatat la acea vreme de STIRIPESURSE.RO - VEZI AICI

Dragnea a vorbit despre mașina cu care a fost la mare. Ea aparține fiului său și nu are ITP-ul făcut, a recunoscut șeful Camerei Deputaților.

”Am văzut tot felul de detectivi, unii pârâţi, vai de mama lor, mă iertaţi că vorbesc aşa. Am văzut şi o domnişoară care umblă liberă prin Teleorman, care a făcut o mare analiză şi o mare investigaţie. Maşina nu e a firmei unde este acţionar fiul meu, este a lui personală. Maşina mea a fost accidentată grav acum o perioadă, cu Irina, mulţumesc lui Dunezeu că a scăpat şi a fost avariată grav, este acum reparată, este încă în service. Este vorba despre maşina pe care o am în declaraţia de avere, (BMW – n.r.) X5, pe care am moştenit-o de la fratele meu. În ceea ce priveşte ITP-ul - am înţeles că nu e - fiul meu să primească amendă, să se înveţe minte. L-am rugat să-mi împrumute maşina, mi-a împrumutat-o, îi mulţumesc foarte mult, şi eu i-am împrumutat când el încă nu avea maşină, m-am dus la mare şi am venit.

M-am chinut să dau SMS-ul ăla ca să plătim (taxa de pod de la Feteşti – n.r.), l-am sunat pe domnul Ioniţă de la companie (de drumuri – n.r.) - <Domnule, suntem şi noi aici, pe autostradă, şi vrem să plătim, nu vreţi să luaţi banii>. Mi-a spus că verifică, nu ştia, mă aşteptam să ştie, dar sigur că era şi el undeva (în vacanţă – n.r.), că se auzeau nişte păsărele în telefon. M-a sunat ulterior şi mi-a spus că este o problemă la compania de telefonie (…) dar ce facem noi, cei care vrem să plătim? Mi-a dat răspunsul (…) că puteţi plăti şi mâine. Dar domnule, cei care au trecut ieri şi au zis că plătesc azi, ce fac? Preferăm să lăsăm nişte oameni să plătească o amendă neavând nicio vină sau vă reglaţi voi problema între voi, între STS şi operatorul de telefonie. Nu e nici treaba mea, nici a celorlalţi participanţi la trafic să vadă unde este problema.”, a spus Dragnea.

