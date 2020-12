Irina Tănase: Liviu Dragnea este TORTURAT în penitenciar!

Logodnica lui Liviu Dragnea, Irina Tănase, susține că lui Liviu Dragnea îi este încălcat dreptul la sănătate asta pentru că nu i se permite să își trateze problemele de sănătate provocate de hernie.

”Este cunoscut public și toți apropiații știu că Liviu suferă de hernie. El a fost și internat pentru asta, mereu are dureri de spate, nu poate sta în anumite poziții. Lui nu i se permite să își trateze problemele de sănătate și nici nu s-a pus problema să fie suportată de către stat operația, ar fi suportată de către familie. El are dureri foarte mari, iar faptul că nu este lăsat să meargă la muncă și stă toată ziua într-o celulă îi agravează aceste probleme, pentru că are nevoie de mișcare”, a spus Irina Tănase, la Realitatea Plus.