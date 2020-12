Israel - Altar păgân vechi de 1800 de ani descoperit într-o biserică bizantină

O echipă de arheologi a descoperit în nordul Israelului un altar antic, cu o vechime estimată la 1800 de ani, dedicat zeului Pan, zeul turmelor şi al ciobanilor, ascuns într-o biserică bizantină, transmite sâmbătă Live Science.

Pe altar se află un înscris realizat stângaci pentru că autorul nu a mai avut loc si a înghesuit ultimele litere.

"Cel care a făcut inscripţia nu era un profesionist", a comentat Avner Ecker, co-director al proiectului şi arheolog la Universitatea Bar-Ilan din Ramat Gan, pentru publicaţia israeliană Haaretz.Arheologii au descoperit piatra de altar dispusă pe o parte, în pământ, în timpul excavării ruinelor unei biserici bizantine. Altarul, din piatră bazaltică, de origine vulcanică, datează din secolul II sau III d.Hr., dar a fost folosit ca piatră de temelie pentru biserica bizantină ridicată în secolul V. Această biserică se află Rezervaţia Naturală Banias, din nordul Israelului. Cei care au construit biserica nu au dorit ca piatra de altar închinată zeului Pan să fie vizibilă credincioşilor creştini, aşa că a fost poziţionată în aşa fel încât să nu se vadă inscripţia, conform lui Adi Erlich, celălalt co-director al acestui proiect arheologic, profesor la Institutul de Arheologie Zinman din cadrul Universităţii din Haifa.Zidul bisericii bizantine este făcut din pietre mici şi simple, iar piatra de altar, mult mai mare, a ieşit imediat în evidenţă în timpul săpăturilor, a explicat el pentru Haaretz.Inscripţia de pe piatra de altar, scrisă în greacă, a fost compusă probabil de un pelerin şi are mesajul: "Atheneon fiul lui Sosipatros din Antiohia închină acest altar zeului Pan Heliopolitanul. El a construit acest altar folosindu-şi banii personali, pentru a împlini un jurământ pe care l-a făcut".Arheologii au evidenţiat faptul că numele zeului înscris pe altar este "Pan Heliopolitanul", o combinaţie între zeii Pan şi Zeus, care era popular în rândul populaţiei antice din Antiohia, oraş aflat în apropierea graniţei din prezent dintre Turcia şi Siria.Pelerinul "Atheneon fiul lui Sosipatros" a călătorit probabil aproximativ 320 de kilometri din Antiohia pentru a ajunge în regiunea în care a fost descoperit altarul, aflată imediat la nord de Înălţimile Golan. Locaţia se află la mică distanţă de populara cascadă Banias, denumită în antichitate Paneas şi fiind implicit asociată zeului Pan. Oamenii veneau la această cascadă pentru a se închina zeului Pan încă din secolul III î.Hr. iar un templu dedicat lui Pan a fost ridicat în jurul anului 20 î.Hr., conform publicaţiei The Times of Israel. Ulterior, această regiune a Israelului a devenit un centru pentru protocreştinism, iar o biserică bizantină a fost construită peste templul lui Pan în jurul anului 400 d.Hr."Acest loc a avut o semnificaţie aparte pentru creştinii din era bizantină, care credeau că aici Iisus i-a spus lui Petru că-i oferă cheile Împărăţiei Cerurilor", a explicat Erlich pentru The Jerusalem Post.Săpăturile arheologice care au dus la această descoperire fac parte dintr-un proiect mai larg de conservare a siturilor arheologice aflate în zone intrate sub protecţia Autorităţii israeliene pentru Natură şi Parcuri Naturale