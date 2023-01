Israel, demonstrație de proporții: 80.000 de persoane împotriva revizuirii sistemului judiciar - Video

Peste 80.000 de israelieni au protestat, sâmbătă, la Tel Aviv, faţă de planurile noului guvern de coaliţie de dreapta de a revizui sistemul judiciar, relatează BBC. Reformele ar facilita, printre altele, parlamentului să anuleze hotărârile Curţii Supreme, potrivit news.ro.

Protestatarii au descris schimbările propuse de premierul Benjamin Netanyahu drept un atac la adresa guvernării democratice şi sunt urmare a instalării celui mai religios şi mai dur guvern din istoria Israelului.

Mitinguri au avut loc şi în faţa reşedinţei premierului din Ierusalim şi în oraşul nordic Haifa, a informat presa locală. Un grup de protestatari s-a ciocnit cu poliţia în timp ce încerca să blocheze un drum important, autostrada Ayalon, în Tel Aviv.

Experţii spun că reformele ar paraliza independenţa judiciară, ar stimula corupţia, ar anula drepturile minorităţilor şi ar priva sistemul judiciar al Israelului de credibilitate.

Potrivit protestatarilor, noua coaliţie condusă de Netanyahu este un guvern al ruşinii. Printre cei care s-au opus se numără judecătorul-şef al Curţii Supreme din Israel, Esther Hayat, şi procurorul general al ţării.

Potrivit BBC, protestatarii au afişat fotografii cu Netanyahu având litera X peste gură. Acestea sunt cele mai mari demonstraţii de când noul guvern de coaliţie al lui Netanyahu a fost depus jurământul, în decembrie.

Partidele de opoziţie le-au cerut israelienilor să se alăture mitingurilor pentru a „salva democraţia” şi în semn de protest faţă de revizuirea judiciară planificată.

Conform planurilor anunţate de ministrul Justiţiei Yariv Levin la începutul acestei luni, o majoritate simplă din Knesset (parlament) ar avea puterea de a anula efectiv hotărârile Curţii Supreme. Acest lucru ar putea permite guvernului să adopte o legislaţie fără teama că va fi anulată.

Criticii se tem că noul guvern ar putea folosi acest lucru pentru a anula procesul penal al lui Netanyahu, deşi guvernul nu a spus că va face acest lucru.

Netanyahu este judecat sub acuzaţia de luare de mită, fraudă şi încălcare a încrederii - lucru pe care îl neagă cu fermitate. De asemenea, reformele le-ar oferi politicienilor mai multă influenţă asupra numirii judecătorilor, majoritatea membrilor comisiei de numire provenind din coaliţia de guvernământ.

Dacă va fi adoptat, planul ar putea facilita guvernului să legifereze în favoarea aşezărilor evreieşti din Cisiordania ocupată, fără a-şi face griji cu privire la deciziile de la Curtea Supremă.

80,000 people reportedly at the protest in #TelAviv - the protestors are chanting ‘shame’ about the government’s proposed judicial reform plan - watch out for my ground report on ⁦@WIONews⁩ pic.twitter.com/sFb3S4qboB