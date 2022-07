Israelul are un nou prim-ministru: a primit semnal de susținere din partea lui Joe Biden (Video)

Situația politică în Israel este una extrem de complicată, după destrămarea coaliției de guvernare și demisia premierului Naftali Bennet. În Israel urmează să fie dizolvat Parlamentul și vor fi organizate alegeri.

Până la organizarea alegerilor, premierul interimar al Israelului va fi Yair Lapid, cel care deține și funcția de ministru de Externe, funcție pe care o va menține pe toată durata interimatului.

La scurt timp după alegerea lui Yair Lapid, Joe Biden a ținut să dea un mesaj de susținere pentru noul premier.

„Felicitări lui Yair Lapid, noul prim-ministru al Israelului și mulțumiri prim-ministrului Naftali Bennett pentru prietenia arată în cursul anului trecut”, l-a felicitat președintele american Joe Biden pe Lapid.

Congratulations to @YairLapid, Israel’s new Prime Minister, and thank you to Alternate Prime Minister @NaftaliBennett for your friendship over the past year. I look forward to seeing you both in July to celebrate the unbreakable U.S.-Israel partnership.