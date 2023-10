Israelul comite 'crime de război' în Liban: 'A folosit muniţii cu fosfor alb' (Amnesty International)

Organizaţia de apărare a drepturilor omului semnalează într-un comunicat că experţii săi au analizat imagini video şi fotografii ale atacului, au intervievat martori şi membri ai personalului sanitar care au acordat primul ajutor răniţilor şi au constatat folosirea acestui tip de muniţii într-un bombardament din 16 octombrie împotriva populaţiei libaneze. "Armata israeliană a lansat proiectile de artilerie care conţin fosfor alb, o armă incendiară, în operaţiuni la frontiera sudică a Libanului, între 10 şi 16 octombrie (...) Un atac asupra oraşului Dhayra pe 16 octombrie trebuie investigat drept crimă de război, întrucât a fost un atac nediscriminatoriu care a rănit cel puţin nouă civili şi a afectat obiective civile, prin urmare a fost ilegal".

În plus, Amnesty International afirmă că a strâns probe ce relevă folosirea acestui tip ce muniţii de către Israel în cel puţin alte trei situaţii în sudul Libanului, zonă unde armata israeliană se confruntă cu gruparea pro-iraniană Hezbollah după atacul grupării islamiste Hamas asupra Israelului din 7 octombrie.

Fosforul alb este o substanţă chimică folosită ca muniţie în bombe, proiectile de artilerie şi rachete şi care se aprinde de îndată ce este expusă la oxigen, reacţia chimică rezultată generând o temperatură de 815 grade Celsius. Aceste muniţii incendiare produc de asemenea un fum dens şi toxic.

Pe 12 octombrie, ONG-ul Human Rights Watch (HRW) a denunţat de asemenea folosirea fosforului alb de către armata israeliană atât în Fâşia Gaza, cât şi în Liban.

