Israelul își fortifică frontiera maritimă - Nave purtătoare de rachete, desfășurate în Marea Roșie

IDF spune că navele au fost dislocate ieri „în conformitate cu evaluarea situației și ca parte a eforturilor sporite de apărare în zonă”.

Ieri, armata a interceptat o rachetă și două drone lansate din Yemen spre Israel. O altă țintă a fost interceptată în această dimineață devreme în apropierea orașului cel mai sudic Eilat.

Armata spune că are mai multe straturi de apărare antiaeriană în zonă pentru a se proteja împotriva atacurilor Houthi. Armata americană este, de asemenea, desfășurată în regiunea Mării Roșii și a interceptat o serie de rachete și drone Houthi care se îndreptau spre Israel în urmă cu două săptămâni.

IDF says it has bolstered the Red Sea area with Navy missile boats, following several missile and drone attacks by Iran-backed Houthis in Yemen. pic.twitter.com/tatWFq6iO8