Israelul provoacă cutremur în lumea musulmană: vom vâna ținte în Turcia și în Qatar

”Vom elimina oficiali de rang înalt ai Hamas și în Qatar și Turcia. Acesta este obiectivul generației noastre.”, a spus șeful Shin Bet.

Relațiile dintre Israel și Turcia sunt extrem de tensionate, Recep Tayip Erdogan fiind un partener deschis al Hamas. Qatarul s-a implicat foarte mult în negocierile pentru ostatici, dar, în același timp, lideri ai Hamas sunt găzduiți în țara arabă.

Premierul Benjamin Netanyahu a afirmat că singura modalitate de a reuşi obiectivul de a distruge Hamas este continuarea invaziei terestre a Forţelor de Apărare Israeliene (IDF) în Gaza.

Netanyahu spune că războiul va continua până când acest obiectiv va fi atins, adăugând că va continua, de asemenea, să lucreze pentru eliberarea ostaticilor încă deţinuţi de Hamas în Gaza, relatează Times of Israel.



"Vom face totul pentru a-i aduce acasă, pentru a duce la bun sfârşit această misiune, dar şi pentru a distruge Hamas şi pentru a ne asigura că Hamas nu va mai fi niciodată o ameninţare pentru noi şi că nu va mai exista niciun grup care să ameninţe Israelul din Gaza", a spus premierul în timpul unei conferinţe de presă.



"Spun clar şi răspicat: Vom continua războiul până când ne vom atinge toate obiectivele... Nu există nicio modalitate de a atinge aceste obiective în afară de victorie şi nicio modalitate de a câştiga în afară de invazia terestră", a mai declarat el.

