IT-iștii îi răspund DUR lui Ludovic Orban

Asociația patronală a industriei de software și servicii (ANIS) a transmis duminică o reacție la declarațiile liderului PNL Ludovic Orban, care a spus că "nu i se pare normal ca cei care lucrează în IT să fie scutiți de plata impozitului pe venit". Asociația spune că facilitățile fiscale mențin industria IT românească competitivă în cursa cu alte țări care oferă programatorilor impozit 0 pe venit și că deficitul de muncă din IT în UE este foarte mare, încât eliminarea facilităților fiscale în România ar duce la un exod masiv de specialiști.

“Reiteram faptul că facilitățile fiscale au făcut și mențin industria IT românească competitivă, într-o cursă cu alte țări care oferă programatorilor impozit pe venit 0, precum Ucraina, Polonia sau Belarus. Deficitul de forță de muncă din IT la nivelul UE este atât de mare, încât, o astfel de măsură ar putea avea ca rezultat o reducere masivă a specialiștilor din țară, deci un impact economic major. Facem apel la oamenii politici să analizeze cu atenție dinamica acestui sector, înainte de a transmite semnale de instabilitate într-un sector deja puternic afectat de modificări fiscale, introduse fără studii de impact și îl invităm pe domnul Președinte Orban la un dialog cu reprezentanții industriei de software", au precizat, la solicitarea HotNews.ro, oficialii Asociației patronale a industriei de software și servicii (ANIS).