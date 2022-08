13 august / 'It's today; My favorite day' - Ziua stângacilor şi a vinului Prosecco

Fiecare zi este specială şi merită celebrată, mai ales atunci când există motive în plus în calendar. Fie că este vorba despre sărbători cunoscute în toată lumea, sau de ocazii mai puţin ştiute, în orice zi a anului există cel puţin o sărbătoare demnă de atenţie, ce oferă un motiv în plus atât de amuzament, cât şi de extindere a ariei de cunoaştere sau de sporire a gradului de conştientizare.

Pentru a ne bucura pe deplin de fiecare zi a anului, ne lăsăm inspiraţi şi de unul dintre celebrele dialoguri ale îndrăgitelor personaje ale lumii de basm create de scriitorul britanic A.A. Milne în urmă cu puţin peste un secol, în cartea sa pentru copii "Winnie-the-Pooh": "- What day is it?, asked Pooh. - It's today, squeaked Piglet. - My favorite day, said Pooh'' ('' - Ce zi este?, întrebă Pooh. - Este astăzi, guiţă Piglet. - Ziua mea favorită, spuse Pooh''), conform Agerpres.

Aşadar, ziua de astăzi cu unele dintre sărbătorile ei ar putea fi ziua preferată a multora dintre noi.

Ziua internaţională a stângacilor

Sărbătorind primul său an de existenţă în 1976, organizaţia Lefthanders International a contribuit la creşterea gradului de conştientizare cu privire la multitudinea de dificultăţi cu care se pot confrunta persoanele stângace, care sunt sărbătorite în fiecare an pe 13 august (#InternationalLefthandersDay).

A fi acuzat de vrăjitorie în anii 1600 doar pentru faptul de a folosi o mână mai mult decât cealaltă a fost doar începutul!

În vremurile noastre, deoarece doar 10 la sută din populaţie este stângace, diversele articole făcute special pentru cei stângaci sunt, de obicei, mai scumpe decât cele pentru dreptaci. Obiecte precum foarfecile, cuţitele şi chiar băncile şcolare pot avea o marjă de profit de aproape 75% mai mare pentru stângaci! Chiar şi pasionaţii de sport vor plăti cu vârf şi îndesat, deoarece crosele de golf, de exemplu, înregistrează uneori o creştere de până la 200%, în funcţie de marcă, scrie site-ul daysoftheyear.com.

Dar, chiar dacă poate fi dificil pentru ei şi, desigur, puţin mai scump, stângacii sunt cu siguranţă persoane unice şi interesante. Iar aceasta este ziua perfectă pentru a-i sărbători!

Ziua Prosecco

Deşi acest vin cu conţinut redus de alcool (12%) era practic necunoscut dincolo de graniţele Italiei înainte de începutul secolului XXI, el există de fapt de mulţi ani. Originile sale merg probabil cu cel puţin 2000 de ani în urmă, până în anul 200 î.Hr., când romanii s-au referit pentru prima dată la acest vin alb regional sub numele de "Puccino".

Fabricat din struguri cultivaţi în podgoriile din regiunea Prosecco din nord-estul Italiei, acest vin este similar şampaniei în sensul că trebuie să fie cultivat în acea regiune pentru a putea fi etichetat cu numele Prosecco. Această regiune a Italiei, cu cel mai mare oraş al său, Trieste, se află la graniţa cu Slovenia.

Strugurele din care provine acest vin alb a fost numit iniţial strugurele Prosecco, dar a fost redenumit în cadrul UE în 2009 şi a devenit strugurele Glera. În ultimii ani, strugurii Glera au fost cultivaţi în multe alte locuri, în afară de această regiune nord-estică a Italiei, inclusiv în Brazilia, Argentina, România şi Australia.

Cu toate acestea, este important de reţinut că, deşi nu poate fi numit "Prosecco" dacă este cultivat într-una dintre aceste ţări, procesele şi produsul obţinut pot crea rezultate foarte asemănătoare, care pot fi savurate în mod similar, scrie site-ul citat.

Având loc la mijlocul lunii august, Ziua Prosecco (#ProseccoDay) este perfect poziţionată pentru a savura această băutură uşoară şi fructată într-o seară caldă de vară.