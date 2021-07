Iubita lui Marian Vaghelie, Oana Mizil: 'Nu m-a lovit cu putere, m-a apucat de brațul stâng și m-a îmbrâncit'

Fostul deputat PSD Oana Mizil a declarat marți la Antena 3 că nu a fost bătută de partenerul ei, fostul edil Marian Vanghelie.

„Nu m-a lovit, a fost o mare exagerare. Pe fondul de stres, de 5 ani suntem haituiti de DNA, pur si simpu am ajuns la un moment de oboseala, saturatie, nervozitate, iar vineri seara ca in orice familie am avut o altercatie, o mica altercatie, eu am vrut sa plec la mare mai devreme, el nu putea, ne-am suparat si ne-am certat. De ce am ajuns eu la spital? După condamnarea sotului, eu am probleme cu cortizolul pe fond de stres si fac tensiune, am tensiune fluctuanta. Vineri sera pe fondul de oboseala si stres maxim si suparare, am avut 18 cu 16 tensiunea, de aceea am chemat salvarea, Marian s-a speriat foarte tare. Nu, nu, nu am fost lovita cu putere, m-a apucat de bratul stang si m-a imbrancit, asta a fost singurul moment. Nu m-a lovit cu altceva, nu m-a batut. Nu m-a lovit la cap, nu am nimic, nu am vanatai. Am vrut putin sa il sperii pe sotul meu prin acest ordin de restrictie”, a spus Oana Mizil.

Oana Mizil a renunțat marți la ordinul provizoriu de protecție împotriva iubitului ei, Marian Vanghelie.