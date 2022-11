Iulian Rotariu - ultra-maratonistul care aleargă cu tricolorul în rucsac: Iubesc România

România înseamnă acasă, înseamnă locul de care este greu să te desparţi - este confesiunea ultra-maratonistului botoşănean Iulian Rotariu, cel care a participat la numeroase întreceri desfăşurate în condiţii extreme, cum ar fi "Ultra Norway Race" sau "The Track Namibia", câştigând şase dintre ele, potrivit Agerpres.

Pompierul din Botoşani, care participă la competiţii pentru a face cunoscută cauza copiilor cu autism, a devenit primul alergător din lume care a câştigat cele cinci ultra-maratoane ale Continental Challenge.



Foto: (c) CRISTIAN LUPAŞCU / AGERPRES FOTO

Iulian Rotariu spune deschis că îşi iubeşte ţara şi aleargă întotdeauna cu gândul la ea. Iulian are întotdeauna în rucsacul cu care participă la cursele extreme tricolorul românesc, iar de fiecare dată când iese învingător îl arborează la punctul de sosire.



Foto: (c) CRISTIAN LUPAŞCU / AGERPRES FOTO

"Pentru mine, România înseamnă acasă. Pentru mine, România înseamnă locul de care este greu să te desparţi, pentru mine România înseamnă viaţă, înseamnă bucuria oamenilor, înseamnă zâmbetul copiilor, înseamnă verdele pădurii, albastrul mării şi al cerului, înseamnă înălţimea munţilor, vuietul râurilor. Pentru mine, România înseamnă bucurie, curaj, istorie şi cultură. Mulţumesc bunului Dumnezeu căci cu cinste, cu onoare, cu credinţă a fost îngăduit să ridic steagul ţării mele acolo unde îşi are locul. Mereu simt curaj, simt hotărâre, simt că nu eu, Iulian Rotariu, sunt cel care ridică steagul, ci noi, ca şi români, colegii pompieri care îmi sunt alături, copiii cu autism a căror cauză o susţin. Alergând mereu, am avut tricolorul alături de mine, am simţit tot timpul că nu sunt singur. De acasă, mereu a venit un bun gând şi o rugăciune şi am simţit inimile tuturor românilor cum bat alături de inima mea. Împreună suntem puternici. Iubesc România", a declarat, pentru AGERPRES, Iulian Rotariu.





În luna iulie a acestui an, Iulian a câştigat ultra-maratonul din Norvegia, după ce a alergat 120 de kilometri în inima Alpilor Lyngen, aproape de Cercul Arctic. A traversat cinci râuri, a trecut prin zăpadă, a alergat pe stânci alunecoase şi abrupte, parcurgând traseul în doar 22 de ore.



În vârstă de 46 de ani, Iulian Rotariu, pompier la Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă din Botoşani, a mai câştigat cursele organizate în Australia (522 km - şapte etape), Mozambic (220 km - cinci etape), Vietnam (160 km în patru etape), Bolivia (220 km - în şase etape), Laponia Finlandeză (237 kilometri în 48 de ore de alergare non-stop), iar în Namibia (520 kilometri în 48 de ore în nouă etape) a terminat al doilea.