Iulya Navalnîia a lipsit de la înmormântarea soțului ei. Mesaj sfâșietor de adio: „Nu știu cum să trăiesc fără tine“

'Nu știu cum să trăiesc fără tine' - Iulya Navalnîia a postat un mesaj de adio pentru soțul ei, care a fost înmormântat astăzi. Văduva lui Alexei Navalnîi a postat pe X și pe Instagram un mesaj de adio sfâșietor pentru soțul ei decedat. La înmormântare au luat parte părinții săi și câțiva apropiați, dar nu și soția sa, care nu este în Rusia.

Fără a menționa în mod specific eforturile sale de opoziție, ea a promis că va face tot ce îi stă în putință pentru ca regretatul ei soț să se bucure de acolo de sus și să fie mândru de ea, deși nu știe cum sau dacă va reuși să trăiască fără el.

Navalnîia, care a promis că va continua activitatea de opoziție a soțului ei, un critic de lungă durată al președintelui rus Vladimir Putin și al Kremlinului, a comemorat "26 de ani de fericire absolută".

Iulya Navalnaîia și-a amintit cum soțul ei o făcea mereu să râdă, "chiar și din închisoare", unde acesta ispășea o pedeapsă pentru acuzații de extremism despre care susținătorii săi au spus că a fost motivată politic și unde a și murit în cele din urmă, luna aceasta.

Postarea ei a venit în timp ce mii de oameni s-au adunat la Moscova pentru a-l plânge la înmormântarea lui Navalnîi, despre care mulți cred că a fost ucis pentru poziția sa de opoziție și pentru că a criticat corupția din Rusia, pe fondul îngrijorărilor legate de represiunea din partea Kremlinului - Navalnîia însăși a spus că se temea că cei care îl plâng vor fi arestați, iar sute de persoane au fost arestate la memoriale improvizate în întreaga țară în zilele de după moartea sa.

Iulya Navalnîia, mesaj sfâșietor de adio: „Nu știu cum să trăiesc fără tine“

„Lioșa, îți mulțumesc pentru 26 de ani de fericire absolută. Da, chiar și pentru ultimii trei ani de fericire. Pentru dragoste, pentru că m-ai susținut mereu, pentru că m-ai făcut să râd chiar și din închisoare, pentru că te-ai gândit mereu la mine.

Nu știu cum să trăiesc fără tine, dar voi face tot ce pot pentru a te face acolo sus să te bucuri pentru mine și să fii mândră de mine. Nu știu dacă voi reuși sau nu, dar voi încerca.

Sunt sigur că ne vom întâlni într-o zi. Am atât de multe povești nespuse pentru tine și am atât de multe cântece salvate pe telefon pentru tine, cântece prostești și amuzante și, în general, sincer, groaznice, dar sunt despre noi, și am vrut atât de mult să te las să le asculți. Și am vrut atât de mult să te privesc cum le asculți, cum râzi și apoi să mă îmbrățișezi.

Te iubesc pentru totdeauna. Odihnește-te în pace“, este mesajul postat de Iulya Navalnîia pe rețelele de socializare.