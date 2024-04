Jackie Chan susține că nu are probleme de sănătate: aspectul îmbătrânit este pentru un film

Celebrul actor Jackie Chan susține că nu are probleme de sănătate. El a împlinit 70 de ani și cu această ocazie a publicat mai multe fotografii cu el. Aspectul îmbătrânit de la începutul anului a fost pentru un film, le-a explicat actorul fanilor săi, potrivit mediafax.

Actorul Jackie Chan care duminică a împlinit 70 de ani a publicat mai multe fotografii și le-a transmis fanilor un mesaj despre sănătatea sa.

El i-a liniștit pe fani după ce au apărut numeroase comentarii despre starea sa. La începutul anului, el a fost fotografiat cu părul cărunt, făcându-i pe fani să speculeze despre sănătatea lui.

Actorul a spus că aspectul său îmbătrânit a fist cauzat de o filmare, potrivit Sky News.

„Nu cu mult timp în urmă, mulți prieteni au văzut câteva fotografii recente cu mine pe internet și toți erau îngrijorați de sănătatea mea. Vreau să profit de această ocazie pentru a anunța pe toată lumea, nu vă faceți griji! Este doar o apariție a unui personaj pentru cel mai recent film al meu. Personajul îmi cere să am părul alb, barbă albă și să arăt bătrân. De-a lungul anilor, am fost întotdeauna dispus să încerc lucruri noi pentru un film, indiferent dacă este o cascadorie provocatoare sau o apariție revoluționară pentru un personaj”, a spus vedeta care are 6,2 milioane de urmăritori pe Instagram.

Chan a jucat în zeci de filme în Hong Kong-ul natal și la Hollywood. În prezent, el lucrează la mai multe filme.