Încă o LEGENDĂ a cinematografiei A MURIT - VIDEO

Actorul James Drury, star în serialul western "The Virginian", unul dintre cele mai lungi din istoria televiziunii, a murit din cauza naturale la vârsta de 85 de ani, a anunţat, pe Facebook, asistenta sa, Karen Lindsey.

Vedetă în 249 de episoade din "The Virginian", între 1962 şi 1971, James Drury şi-a început cariera în anii 1950 în special jucând în comediile "The Tender Trap" cu Frank Sinatra şi "Love Me Tender" cu Elvis Presley.

El a jucat şi în filmele "Forbidden Planet", "Blackboard Jungle", "Pollyanna". A apărut în "Playhouse 90", "Gunsmoke", "Cheyenne", "Alfred Hitchcock Presents", "Wagon Train", "Rawhide" şi "Death Valley Days".

Vedetă a anilor 1950 şi 1960, înainte de a cunoaşte declinul în anii 1970, el a fost actorul care i-a inspirat lui Quentin Tarantino rolul Rick Dalton, interpretat de Leonardo DiCaprio în filmul său "Once Upon a Time… in Hollywood".

