Jamie Foxx va juca rolul lui Mike Tyson într-o miniserie regizată de Antoine Fuqua

Actorul Jamie Foxx, cunoscut din filme ca „Ray” şi „Django Unchained”, va juca rolul pugilistului Mike Tyson într-o miniserie regizată de Antoine Fuqua („The Magnificent Seven”, „Brooklyn's Finest”, „What's My Name: Muhammad Ali”), potrivit The Hollywood Reporter, citat de News.ro.

Între producătorii executivi ai miniseriei care va prezenta viaţa lui Tyson se află Martin Scorsese.

„Am căutat de mai multă vreme să îmi spun povestea”, a transmis Tyson într-un comunicat. „Odată cu lansarea recentă a «Legends Only League» şi cu entuziasmul fanilor în urma revenirii mele în ring, acum pare momentul perfect. Abia aştept să colaborez cu Martin, Antoine, Jamie şi întreaga echipă de creaţie pentru a aduce publicului un serial care nu captează doar parcursul meu profesional şi personal, ci inspiră şi distrează”.

Proiectul va fi prezentat spre achiziţionare mai multor servicii de streaming şi reţele şi vine după ce, în februarie, Hulu a anunţat propria miniserie despre Tyson, „Iron Mike”, realizată de echipa filmului „I, Tonya”. Pugilistul nu sprijină acest proiect.

Iniţial, proiectul avea forma unui lungmetraj ce urma să fie realizat de Paramount Pictures şi mai mulţi regizori au fost implicaţi, inclusiv Scorsese şi Todd Phillips.

Tyson va fi producător executiv şi este posibil ca asta să facă publicul sceptic privind acurateţea prezentării, mai ales a aspectelor controversate din viaţa boxerului - el a fost găsit vinovat de viol în 1992. Tyson a organizat o revenire după eliberare şi a pierdut revanşa cu Evander Holyfield, fiind descalificat pentru că l-a muşcat de ureche. El s-a retras în 2006, dar a revenit în ring anul trecut într-un meci împotriva lui Roy Jones Jr.

Mike Tyson şi-a jucat propriul rol în „The Hangover” (2009) şi a colaborat cu Spike Lee pentru un show propriu pe Broadway. Producţia a fost difuzată de HBO în 2013. A publicat o carte de memorii devenită bestseller New York Times şi a fost implicat în mai multe seriale animate, inclusiv „Adult Swim's Mike Tyson Mysteries”. El a produs lungmetrajul „Champs”, documentar despre viaţa şi carierele lui Tyson, Holyfield şi Bernard Hopkins.