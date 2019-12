Ministrul Afacerilor Interne, Marcel Vela, spune că unităţile de jandarmi din Craiova, Constanţa şi Ploieşti au desecretizat convorbirile de la intervenţia din 10 august 2018, dar cea din Bucureşti nu, precizând că dacă nu ar fi desecretizat nicio unitate atunci era vorba de o problemă obiectivă, dar aşa s-ar putea să fie una subiectivă, iar acest lucru va duce la luarea unei decizii administrative din partea sa, scrie news.ro.

Vela a declarat, joi, într-o conferinţă de presă, că a solicitat desecretizarea convorbirilor dintre jandarmi în timpul intervenţiei din 10 august 2018.

"Am solicitat desecretizarea convorbirilor. Mi s-a spus că nu putem, că indicativele unităţilor de jandarmi sunt secrete. Ok, am schimbat indicativele. Am spus, haideţi să desecretizăm convorbirile că nu mai aveţi indicativele din 10 august, le-am schimbat, au spus: e volum mare de ascultat, stenograme de făcut, nu ştiu câte CD-uri, în total ar fi 275 de ore. Mi s-a spus că e foarte greu, nu am dorit să vin eu cu explicaţii că 275 de oameni dacă ascultă o oră fiecare într-o oră se rezolva. Am lăsat să văd ce se întâmplă. Într-adevăr, dacă un singur om ascultă 275 de ore, e greu şi durează o lună, dar 275 de oameni dacă ascultă o oră, cred că e foarte uşor. M-au amânat de miercuri pe vineri, de vineri pe miercuri”, a spus ministrul Afacerilor Interne.

El a precizat că unele unităţi de jandarmi au desecretizat aceste convorbiri, dar cea din Bucureşti încă nu.

"Unele unităţi militare au reacţionat în sensul legii. Adică eu nu pot, ca ministru, să desecretizez informaţiile din ziua respectivă pentru că legea spune desecretizează cine a secretizat. Unităţile de la Craiova, Constanţa, Ploieşti au desecretizat convorbirile, cea din Bucureşti nu. Aştept până mâine. Dacă nu se întâmplă nimic până mâine, evident că undeva ceva nu e în regulă. Dacă nu ar fi desecretizat nicio unitate probabil era o problemă de fond, una obiectivă. Dacă unele au desecretizat şi unele nu, ei vorbind în aceeaşi reţea, în acelaşi timp şi acelaşi subiect, înseamnă că nu mai o problemă obiectivă, s-ar putea să fie una subiectivă şi acest lucru evident că va naşte o decizie administrativă din partea mea pentru a lua măsurile ce se impun”, a mai afirmat Marcel Vela.

Întrebat cum au ajuns să fie ascunse indicativele de pe căştile unor jandarmi la intervenţia din 10 august 2018, Marcel Vela a răspuns:

"Vreau să vă spun că există un dosar penal care analizează toate acestea aspecte. Eu ca ministru şi colegii mei care au fost la conducere şi sunt şi în zona Jandarmeriei şi în zona resurselor umane şi a Corpului de Control şi auditului şi unde doriţi dumneavoastră, pot iniţia cercetări, anchete administrative, nu penale".

"Vizavi de acest lucru eu şi colegi din Partidul Naţional Liberal chiar lucrăm la un act normativ acum, venind şi ministru o să susţin cu puncte de vedere pertinente şi profesioniste din minister, pentru a schimba legea şi pentru a fi vizibile toate indicativele şi prezentările, transparentizarea unei acţiuni pentru a şti cine intervine într-un loc şi într-un moment dat. Ceea ce s-a întâmplat atunci cu privire la ascunderea indicativelor de pe căştile unor jandarmi, probabil vom afla după ce ascultăm convorbirile pe care mulţi văd că încearcă să le tergiverseze", a spus Vela.