Jandarmii au amendat un tânăr care a huiduit-o pe Viorica Dăncilă

Premierul Viorica Dăncilă a fost aşteptată, sâmbătă, la Hunedoara, de un tânăr care i-a strigat "Ruşine" şi "Viorica Dăncilă, cea mai docilă", ulterior el fiind legitimat şi amendat de jandarmi.

Tânărul care a strigat primului-ministru „Rușine” și „Doamna Dăncilă, cea mai docilă!” a fost imediat legitimat de jandarmi şi dus la maşina forţelor de ordine.

„O persoană de sex masculin a fost sancționată conform articolului 2, punctul 1, din legea 61/1991, pentru sancționarea faptelor de încălcare a unor norme de conviețuire socială, a ordinii și liniștii publice, pentru săvârșirea în public de fapte, acte sau gesturi obscene, proferarea de injurii, expresii jignitoare sau vulgare. Este amendă între 200 și 1.000 de lei", a declarat, corespondentului MEDIAFAX, purtătorul de cuvânt al IJJ Hunedoara, Simona Fodoca.

Reprezentanții Jandarmeriei Hunedoara au refuzat să precizeze valoarea amenzii.

„Valoarea amenzii și numele protestatarului nu se dau. Nu pot să vă dau. E agentul constatator, nu am ce să vă dau mai mult. Nu am procesul verbal. A fost sancționat conform legii 61, articolul 2, alineatul 1, punctul 1, atât pot să vă spun. Nu am dat noi 200 de lei, cine a dat să își asume. Noi nu am dat așa ceva și nu o să dăm", a declarat, pentru MEDIAFAX, inspectorul șef al IJJ Hunedoara, Robert Vîță.

În timpul vizitei pe care premierul o face sâmbătă în județul Hunedoara, un tânăr a strigat „Rușine” și „Doamna Dăncilă, cea mai docilă!”.

De asemenea, premierul Viorica Dăncilă a fost întrebată de către o femeie de ce nu demisionează. Premierul i-a răspuns că este un bun român care „ține cu România” și a făcut apel la femeie să dea dovadă de „solidaritate între femei”.