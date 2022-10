Jandarmii au săltat, duminică, un participant la protestul organizat in Piața Victoriei, după ce asupra acestuia a fost găsit un spray paralizant, spun surse judiciare. Bărbatul de 39 de ani, Petrache Florin, a fost condus la sediul secției 4 Politie, cercetările fiind continuate sub aspectul săvârșirii infracțiunii prevazaute de articolul 372 alin 1 lit c din Codul Penal.

De asemenea, un bărbat a fost prins în preajma protestului AUR având asupra sa o secure și un cuțit.