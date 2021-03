VIDEO - Janelle Monáe cântă în filmul de prezentare a noii colecţii Ralph Lauren

Creatorul de modă Ralph Lauren a lansat colecţia de primăvară 2021, iar în filmul de prezentare a acesteia, inspirat de „Casablanca”, Janelle Monáe cântă şi aduce un omagiu artistelor de culoare, potrivit News.ro.

Filmul de 20 de minute a fost lansat joi noapte pe ralphlauren.com şi cuprinde piesa „Dorothy Dandridge Eyes”.

„Dorothy Dandridge, Josephine Baker, Ella Fitzgerald - vă iubim”, spune Monáe la jumătatea cântecului. „Sarah Vaughan, Lady Day - vă iubim”.

Filmul a fost realizat în emblematicul magazin Ralph Lauren de pe Rodeo Drive din Beverly Hills.

Janelle Monáe spune, din off, la început: „Cândva, ne-am adunat. Ne-am îmbrăcat frumos. Eram liberi. Eram eliberaţi. Eram amuzanţi. Eram călători prin timp. Dansam. Iubeam cu ardoare. Spuneam glume. Râdeam”.

Purtând un smoching, ea cântă mai întâi „Anything or Nothing at All” şi încheie cu „Tightrope”.