Janos Bokor, despre Viera: 'A fost un fault considerat criminal, dur, dar nu cred că a avut intenţia să-l rupă pe Ianis'

Partida dintre Sepsi şi Viitorul va rămâne în mintea telespectatorilor nu pentru jocul arătat de cele două echipe, ci mai degrabă pentru faultul comis de Ousmane Viera asupra lui Ianis Hagi, în minutul 49, potrivit mediafax.

Citeste si Doi dintre copiii lui El Chapo, inculpați în SUA pentru trafic de droguri - Cei doi s-ar ascunde în Mexic

La câteva ore de la finalul meciului, Janos Bokor, directorul sportiv al lui Sepsi, a vorbit pentru ProSport despre acest episod. Oficialul este de părere că faultul a fost unul ”oribil”, dar consideră că nu se impunea neapărat acordarea cartonaşului roşu. Îl apără pe Viera, spunând că nu a avut intenţia să-l lovească cu acea intensitate pe Ianis. Mai mult, acesta e de părere că singurul care poate lua o astfel de hotărâre este arbitrul.

Marcel Bîrsan, centralul meciului, nu a acordat nici lovitură liberă după intervenţia lui Ousmane Viera. A lăsat jocul să continue

”Sincer, nu prea îmi place să vorbesc la cald, pentru că nu are rost. După ce se întâmplă ceva şi se bate toba tare, mai bine nu vorbesc. Las să se liniştească apele. Astăzi am fost la teren, dar nu am vorbit cu Ousmane, era la refacere. Mâine o să vorbesc. A fost un fault considerat criminal, dur, dar nu cred că a avut intenţia să-l rupă pe Ianis. Ousmane e un jucător puternic, tot timpul pune piciorul sănătos, dar a fost o lovitură oribilă. La reluări se vede că piciorul lui Ousmane, după ce loveşte balonul, ajunge pe genunchiul lui Ianis.

Nu pot să mă pronunţ dacă merita roşu, dar faultul a fost dur. Eu cred că arbitrul trebuie să decidă, pentru că de aceea e acolo. Ştie regulamentul, ştie cum se procedează în astfel de momente”, a declarat Janos Bokor pentru ProSport.

Directorul sportiv este de părere că Viitorul trebuia să joace în inferioritate numerică încă din prima repriză. Face trimitere la o lovitură cu cotul încasată de mijlocaşul lui Sepsi, Stefan Velev. ”Am văzut că cei de la Constanţa au ieşit şi au spus că a fost un fault oribil, ok. Dar a fost şi un fault în prima repriză, o lovitură cu cotul la Velev. A fost umplut de sânge. A dat fault domnul Bârsan, dar eu ştiu că atunci când se loveşte cu cotul se penalizează cu roşu. Noi nu am ieşit să vorbim, pentru că am crezut că fotbalul este un sport bărbătesc şi se mai întâmplă astfel de lucruri.

Trebuie să recunoaştem că mai au loc faulturi de acest gen şi nu e nevoie să facem atât de mult tam-tam. Jucătorii mai greşesc”.