Japonia: Numărul bebeluşilor născuţi în 2019 a coborât pentru prima dată sub pragul de 900.000

Numărul bebeluşilor născuţi în Japonia în acest an a coborât sub pragul de 900.000 pentru prima dată de la debutul publicării datelor statistice cu privire la acest indicator, în anul 1899, a anunţat, marţi, Ministerul Sănătăţii, Muncii şi Bunăstării Sociale, transmite Reuters, potrivit Agerpres.

Potrivit cifrelor oficiale, anul acesta în Japonia s-au născut 864.000 de bebeluşi, comparativ cu 918.400 anul trecut. Este al patrulea an consecutiv în care acest număr atinge un minim istoric. În paralel, numărul deceselor este preconizat să atingă 1,376 milioane în acest an, o altă valoare record după cel de Al Doilea Război Mondial. În aceste condiţii, declinul natural al populaţiei Japoniei este estimat la 512.000 în acest an, fiind pentru prima dată când această cifră a fost mai mare de 500.000.

Ritmul de scădere a natalităţii în Japonia este unul peste aşteptări. În urmă cu doi ani, Institutul Naţional pentru Studii cu privire la Populaţie se aştepta la 921.000 de bebeluşi născuţi în Japonia în anul 2019, iar acelaşi institut prognoza că abia în 2021 numărul de bebeluşi va scădea sub pragul de 900.000.



Scăderea natalităţii va pune presiuni asupra finanţării sistemului de asigurări sociale, având în vedere creşterea populaţiei în vârstă, ceea ce va afecta creşterea economică, susţin analiştii.