Javier Bardem va fi protagonistul filmului pentru întreaga familie 'Lyle, Lyle Crocodile'

Actorul spaniol Javier Bardem va fi protagonistul filmului "Lyle, Lyle Crocodile", adresat publicului de toate vârstele al studiourilor Sony şi care va fi regizat "la patru mâini" de cineaştii Josh Gordon şi Will Speck, relatează EFE.

Portalul Deadline a anunţat joi că Benj Pasek şi Justin Paul, care au câştigat împreună cu Justin Hurwitz premiul Oscar pentru cel mai bun cântec, cu piesa "City of Stars" al musicalului "La La Land", vor compune piesele coloanei sonore a filmului "Lyle, Lyle Crocodile".

Adaptare a cărţii pentru copii cu acelaşi nume scrisă de Bernard Waber, filmul prezintă povestea unui crocodil care trăieşte alături de o familie la New York.

Se preconizează ca filmul să fie lansat în iulie 2022.

Josh Gordon şi Will Speck au regizat împreună comedii ca "Blades of Glory" (2007), "The Switch" (2010), sau "Office Christmas Party" (2016).

La rândul său, Javier Bardem, care a câştigat Oscarul pentru cel mai bun actor într-un rol secundar pentru rolul său din "No Country for Old Men", va putea fi văzut curând în noua versiune a filmului "Dune" realizată de Denis Villeneuve şi avându-l ca protagonist pe Timothée Chalamet.

Actorul spaniol are în perspectivă şi alte proiecte, precum "Being The Ricardos", noul film al regizorului şi scenarist Aaron Sorkin şi creator al serialului "The West Wing", în care o va avea ca parteneră pe Nicole Kidman.

Bardem şi Kidman vor interpreta în acest film cuplul format din actorul cubanezo-american Desi Arnaz şi actriţa americană Lucille Ball, care au triumfat pe micile ecrane cu sit-comul "I Love Lucy"(1951-1957), informează Agerpres.