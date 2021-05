Jay-Z, Kraftwerk şi Tina Turner, printre artiştii incluşi anul acesta în Rock&Roll Hall of Fame

Cântăreaţa Tina Turner, rapperul Jay-Z şi trupa germană Kraftwerk se numără printre artiştii care vor fi incluşi anul acesta în Rock and Roll Hall of Fame, celebrul panteon american al muzicii pop-rock, a anunţat miercuri muzeul, informează AFP.

Rock and Roll Hall of Fame nu a fost niciodată rezervat în exclusivitate muzicii rock şi s-a deschis, începând cu prima sa promoţie, în 1986, şi altor genuri muzicale - soul, blues, R&B, folk, country şi apoi rap, potrivit agerpres.ro.

Tina Turner, în vârstă de 81 de ani, a fost inclusă anterior în panteon în 1991, ca membră a duetului Ike&Tina Turner.

De data aceasta, a fost nominalizată în calitate de artistă solo, pentru performanţa de a se reinventa la mijlocul anilor 1980 într-un registru pop, care îi va aduce succesul mondial.

Jay-Z, rapper şi producător din Brooklyn, are deja în palmares 23 de premii Grammy, trofee care recompensează cele mai valoroase producţii ale industriei muzicale americane.

Face parte din puţinii artişti care au traversat mai multe epoci ale rapului şi este considerat în continuare, la 51 de ani, la fel de relevant.

Ceremonia va avea loc pe 30 octombrie la Cleveland (Ohio). Juriul este format din peste 1.200 de persoane, membri Rock and Roll Hall of Fame, profesionişti şi istorici ai muzicii.

Din promoţia 2021 face parte şi trupa germană Kraftwerk, considerată pionieră în muzica electronică, precum şi The Go-Go's, una dintre primele trupe rock exclusiv feminine care a cunoscut succesul.

Dave Grohl, fost chitarist al trupei Nirvana, va fi prezent pentru a doua oară în Rock and Roll Hall of Fame, de data aceasta, cu formaţia sa The Foo Fighters, înfiinţată în 1994.

Cea de-a 36-a promoţie a Rock and Roll Hall of Fame îi mai cuprinde pe rapperul LL Cool J, cântăreaţa Carole King, precum şi pe cântăreţul şi poetul soul Gil Scott-Heron.

Din 1995, Rock and Roll Hall of Fame deţine un muzeu în Cleveland, oraş ales nu pentru semnificaţia sa pentru muzica rock, ci întrucât autorităţile locale s-au oferit să finanţeze o parte din construcţie.