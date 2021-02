Jay-Z, Mary J. Blige și Iron Maiden, între artiştii nominalizaţi în premieră pentru Rock & Roll Hall of Fame

Rapperul şi producătorul Jay-Z şi trupele rock Iron Maiden şi Foo Fighters se numără între artiştii care sunt pentru prima dată nominalizaţi spre a fi incluşi în Rock and Roll Hall of Fame.

Rock & Roll Hall of Fame a anunţat miercuri lista celor 16 nominalizaţi pentru ediţia din 2021: Mary J. Blige, Kate Bush, Devo, Foo Fighters, The Go-Go’s, Iron Maiden, Jay-Z, Chaka Khan, Carole King, Fela Kuti, LL Cool J, New York Dolls, Rage Against the Machine, Todd Rundgren, Tina Turner şi Dionne Warwick, potrivit news.ro.

Dacă Foo Fighters şi Jay-Z se află în primul an în care sunt eligibili pentru a fi incluşi, Tina Turner a fost primită în for în 1991, însă alături de Ike Turner.

Pentru prima dată este nominalizată şi cântăreaţa Dionne Warwick, iar între cei care au mai fost pe punctul de a fi incluşi se numără Devo, Carole King şi Todd Rundgren.

Pentru a fi eligibili în 2021, artiştii trebuie să fi debutat (cu single ori album) în 1995 sau mai devreme.

Numele celor care vor fi incluşi anul acesta, la a 36-a ediţie a galei, vor fi anunţaţi în luna mai, iar ceremonia va avea loc în toamnă. Fanii vor putea să îşi voteze preferaţii până pe 30 aprilie, pe rockhall.com.

Reprezentanţii RRHoF au spus că speră ca până în toamnă criza sanitară se se diminueze şi, astfel, ceremonia să poată fi organizată live. Ediţia din 2020 a luat forma unui eveniment televizat de HBO.

La ceremonia Rock and Roll Hall of Fame 2020 au fost incluşi Depeche Mode, The Doobie Brothers, Whitney Houston, Nine Inch Nails, Notorious B.I.G. şi T. Rex.