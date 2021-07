Jazz in the Park va avea loc în perioada 2 - 5 septembrie 2021, la Cluj-Napoca: chitaristul lui Sting, Luiza Zan şi Nik Bärtsch, printre invitați

Artişti din Mali, SUA şi Argentina vor cânta la cea de-a opta ediţie a festivalului Jazz in the Park, care va avea loc la Cluj-Napoca în perioada 2 - 5 septembrie 2021, potrivit news.ro.

Fatoumata Diawara, artista din Mali care combină cu virtuozitate muzica folk, blues, jazz şi pop cu sonorităţile Africii tradiţionale, cântăreţul de jazz al generaţiei hip-hop José James cu o invitată specială, Taali (SUA), şi redutabilul chitarist Dominic Miller (Argentina-SUA) sunt capetele de afiş ale acestei ediţii.

Lor li se alătură Fanfare Ciocârlia (România), care va deschide festivalul în seara zilei de 2 septembrie.

În cele trei zile de festival, pe scenele aflate în Parcul Muzeului Etnografic vor concerta, de asemenea, Hania Rani (Polonia), Nik Bärtsch (Elveţia), Marco Mezquida (Spania), Ron Minis (Israel), Taraf de Caliu (România), Balkan Taksim (România), Taraful de Vărbilău (România), Sorin Zlat Trio (România), Teodor Pop Solo (România), Bogdan Vaida (România) şi VRTW Artists: Dodo, Bully, Puiu, UFe, Karak, Iorga.

Campusul USAMV va fi scena artiştilor Moonlight Breakfast (RO), Mörk (HU), Kornelia Binicevicz DJ set (PL) şi Habibi Funk DJ set (DE), iar Iulius Parc va fi dedicat cu predilecţie muzicienilor români de jazz, aici concertând Big Dimm a’Band, Luiza Zan, Alexandrina Hristov, Jazzybit, A-C Leonte, Arcuş Trio, Beats Remedy, Essential Notes şi Rubié Trio.

„În acest an, a trebuit să schimbăm multe, însă nu şi muzica pe care ne străduim să o prezentăm publicului. Avem artişti care nu au mai cântat în ţară, albume cântate în premieră, descoperiri speciale, dar, cel mai important, o ofertă variată, ca de obicei, astfel încât oricine se poate regăsi, măcar o dată, în muzica pe care o propunem’’, a transmis într-un comunicat Alin Vaida, director executiv Jazz in the Park şi organizator al festivalului.

Fanfare Ciocârlia interpretează ritmuri balcanice combinate cu linii de jazz, pop şi rock. Acest lucru a făcut-o un accesoriu permanent pe scena muzicală. Cel mai recent album, „Nu a fost greu să te iubesc”, o odă muzicală fani, este cel mai recent capitol din povestea unei trupe mari dintr-un sat mic.

Fatoumata Diawara (ML) va cânta pe 4 septembrie. Este cea mai cunoscută artistă contemporană de origine africană. A colaborat de-a lungul carierei sale cu artişti precum David Crosby, Snarky Puppy, Bobby Womack, Herbie Hancock, Amadou and Mariam, Oumou Sangaré şi Toumani Diabaté, Paul McCartney şi Gorillaz. În cel mai recent album al său, „Fenfo” („ceva de spus”, în bambara, una din limbile vorbite în Mali), Diawara explorează noi valenţe muzicale, îmbinând rădăcinile muzicii africane cu experimentul, şi livrând compoziţii vii şi dinamice.

Dominic Miller, cunoscut drept chitaristul lui Sting, va concerta pe 3 septembrie în Parcul Etnografic. Este un artist solo de succes, care a lansat deja nouă albume pe cont propriu. Cu o reputaţie de invidiat,.lista sa colaborări include nume precum Phil Collins, The Chieftains, Eddi Reader, Katie Melua, Bryan Adams, Paul Young, Nigel Kennedy, Peter Gabriel şi Tina Turner. Cel mai recent album al său, „Absinthe”, este rezultatul unui amestec de jazz, pop, folk şi elemente de muzică clasică contemporană, latino şi tango.

Americanul José James oferă noi valenţe jazzului. Construit ca o continuare a albumului din 2013, cel mai recent album al lui, „No Beginning No End 2”, readuce în faţa publicului aerul eclectic şi curajos prin care James s-a remarcat de la început. Albumul e o călătorie introspectivă şi celebrativă în care se regăsesc experienţele şi reflecţiile muzicale ale artistului şi care aduce împreună artişti precum Laura Mvula, Aloe Blacc, Ledisi, Erik Truffaz şi Hindi Zahra.

José James va cânta la Jazz in the Park pe 5 septembrie, în Parcul Etnografic, alături de soţia sa, Taali. Compozitoare, cântăreaţă şi producătoare, Taali are de asemenea o contribuţie impresionantă în peisajul muzical american. În 2021, a fost nominalizată la premiile Grammy, categoria Best Arrangement Instrumental and Vocals, în urma colaborării cu Becca Stevens.

„Esja”, albumul de debut al pianistei Hania Rani, i-a adus recunoaştere internaţională, nominalizări la cinci categorii importante ale Galei Fryderyki, echivalentul premiilor Grammy în Polonia, titlul „Discovery of the Year” în 2019 şi premiul Sanki pentru cea mai interesantă figură a muzicii poloneze. În cel mai recent album al său, „Home”, explorează însemnătatea cuvântului acasă, a spaţiilor care, din întâmplare, din nevoie sau din pură alegere, ne găzduiesc şi a spaţiilor pe care suntem nevoiţi să le lăsăm în urmă.

Răbdarea şi intensitatea care transpar din compoziţiile lui Nik Bärtsch au devenit emblematice pentru acest stil muzical şi se datorează, în mare parte, şi colaborărilor artistului cu trupele Ronin şi Mobile, dar şi cu producătorul Manfred Eicher şi inginerul de sunet Stefano Amerio.

Marco Mezquida a devenit una dintre cele mai apreciate figuri ale jazzului european contemporan, iar acest lucru e declarat în unanimitate de specialişti şi publicul neavizat deopotrivă. ADN-ul său artistic pare să înglobeze influenţele unor nume precum Jarrett, Schubert, Evans, Rachmaninov şi Bley, iar creativitatea sa e adesea copleşitoare, remarcându-se în toate formulele şi genurile pe care Mezquida le-a abordat: proiecte solo, orchestre, duete, muzică jazz, flamenco şi muzică populară latino-americană.

Luiza Zan este una dintre cele mai impunătoare, elegante şi calde voci din jazzul românesc. Muzica ei poateeste un new jazz cu influenţe din Billie Holliday, Ella Fitzgerald, Kurt Elling, Dianne Reeves şi, mai ales, Nat „King” Cole; soul & funk inspirat de Aretha Franklin, Chakka Khan, Erykah Badu; hip hop şi R&B inspirat de D‘Angelo, Angie Stone, Bilal.

Originară din Chişinău, Alexandrina Hristov a lansat în ultimii ani mai multe single-uri în stiluri diferite, de la synthpop şi dream pop la alternative rock, fiind tot mai atrasă de partea de producţie muzicală. Cel mai recent single, „Vânt în pânze”, a fost produs integral de ea. Artista lucrează momentan la trei albume în paralel, unul în engleză, unul în română şi unul în rusă. Cel puţin unul dintre albume va fi lansat până la sfârşitul anului.

Trupa Big Dimm a’Band abordează un repertoriu vast, de la swing, blues, bebop, bossa nova, până la pop jazz, funk, jazz fusion şi altele.

Accesul la festival se face pe baza biletelor şi abonamentele puse în vânzare exclusiv online, pe entertix.ro.