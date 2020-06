Jean-Michel Jarre va susţine un concert virtual

Jean-Michel Jarre va cânta live, duminică, ''în avatar, ca în 'Matrix'', într-un univers virtual în care i se pot alătura ''avatarurile spectatorilor, în imersiune totală'', a anunţat artistul miercuri pentru agenţia AFP potrivit Agerpres.

Un avatar ar rapperului american Travis Scott a fost deja văzut în jocul video ''Fortnite'' în timpul izolării. Însă proiectul lui Jarre, intitulat ''Alone Together'', realizat împreună cu startup-ul francez VRrOOm, va merge mai departe.''Tot ce s-a făcut până acum, ca şi în cazul 'Fortnite', a fost înregistrat în prealabil, într-un univers preexistent. Acolo este o imersiune totală, într-un spaţiu creat şi în direct. Ca în 'Matrix'. Concertul va dura 45 de minute şi există o interacţiune cu publicul'', a dezvăluit vedeta internaţională a muzicii electronice, mereu la zi cu noile tehnologii.Spectacolul lui Jarre, organizat în cadrul Festivalului Muzicii în Franţa (21:15, ora Parisului), va fi transmis în direct pe toate platformele digitale, accesibile din orice zonă a lumii (prin intermediul site-urilor şi reţelelor lui Jarre şi VRrOOm).Accesul la acest spectacol de realitate augmentată va fi gratuit, fiind susţinut de Ministerul Culturii din Franţa, care îl va transmite la rândul său.Jarre, care a fost preşedintele Confederaţiei Internaţionale a Societăţilor de Autori şi Compozitori (CISAC), a profitat de ocazie pentru a trage un semnal de alarmă. ''Trebuie să încetăm să considerăm că muzica este gratuită ca aerul pe care îl respirăm. În spate, există autori, compozitori, dar şi producători, tehnicieni, care trebuie remuneraţi la justa lor valoare, iar acest eveniment este ocazia de a aminti acest lucru'', a spus artistul."Platformele sunt singurele care au beneficiat în timpul izolării de pe urma virusului'', a adăugat el.Jarre a profitat de această ocazie pentru a sublinia că ''muzicienii sunt întotdeauna mari perdanţi, trecuţi cu vederea de sistem''. În opinia sa, ''orele de muzică sunt considerate secundare, iar atunci când optăm pentru această cale, primul lucru pe care îl auzim este: 'mai bine ţi-ai alege o meserie adevărată'', a declarat artistul.Spectacolul ''Alone Together'' va fi proiectat de asemenea pe marele ecran din curtea Palais Royal din Paris, în faţa unor studenţi ai şcolilor de sunet şi imagine, dotaţi cu smartphone-uri şi căşti audio. Aceştia vor putea apoi dialoga în direct cu avatarul lui Jarre. Se va deschide apoi o ''uşă virtuală'' dincolo de care muzicianul îi va întâmpina în culise, în studioul său.''Realitatea augmentată nu va înlocui niciodată spectacolul în direct, dar îl poate completa. Îl putem compara cu apariţia cinematografiei în raport cu teatrul'', a concluzionat artistul.