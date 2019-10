Jefuirea lui Kim Kardashian, subiectul unui film produs de regizorul francez Joann Sfar

Un film inspirat de momentul în care vedeta de reality show Kim Kardashian West a fost jefuită, în 2016, într-o cameră de hotel din Paris, va fi realizat de regizorul Joann Sfar, pe baza unui roman grafic pe care l-a finalizat, "Fashion Week", potrivit Variety, scrie Mediafax.

Artistul de benzi desenate și regizorul Joann Sfar va scrie scenariul peliculei franceze împreună cu jurnalista Marion Festraëts.

Joann susține că filmul va fi o comedie ce explorează teme precum feminismul, masculinitatea și patriarhatul din contemporaneitate.

Potrivit declarației lui Sfar pentru Variety, filmul va fi intitulat "Fashion Week" și va problematiza "violența exercitată asupra femeilor, relația dintre oamenii foarte bogați și cei mai puțin avuți, lumea modei și întâlnirea dintre figuri ale lumilor vechi și noi".

Povestea peliculei va fi construită în jurul unei grupări vechi de hoți, ce plănuiesc să jefuiască o persoană faimoasă în timpul călătoriei acesteia în Paris.

Astfel, aceștia se găsesc prinși în vârtejul celebrului eveniment Săptămâna modei.

În cea mai mare parte, pelicula va fi realizată în limba franceză, iar Sfar a declarat că nu va căuta o actriță care să-i semene din punct de vedere fizic lui Kim Kardashian. Totuși, va căuta pe cineva care să poată transmite ceea ce reprezintă vedeta de reality show.

Sfar a scris și a regizat filme de acțiune precum "The Lady in the Car With Glasses and a Gun" și "Gainsbourg: A Heroic Life", câștigând trei premii Cesar. Joann Sfar este cel mai bine cunoscut pentru banda desenată "The Rabbi’s Cat", a cărei adaptare a fost recompensată cu un premiu Cesar.

Romanul grafic "Fashion Week" va fi lansat în martie 2020 și va fi publicat de editura Dargaud.

În anul 2016, vedeta de televiziune americană Kim Kardashian a fost ameninţată cu arma într-un hotel din Paris de indivizi deghizaţi în poliţişti și a fost legată la gură, încătușată și imobilizată în cadă. Kardashian a putut însă să scape de cătuşe și să țipe după ajutor. Hoții răscoliseră apartamentul, furând bjiuterii în valoare de milioane de lire sterline și două telefoane mobile.