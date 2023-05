Jim Brown, legendar jucător de fotbal american şi actor, a murit la 87 de ani

Jim Brown, legendarul fotbalist american care a devenit un erou de acţiune la Hollywood şi un activist pentru drepturile civile, a murit la vârsta de 87 de ani, relatează BBC, potrivit news.ro.

Jucătorul din Pro Football Hall of Famer a murit în locuinţa sa din Los Angeles, a anunţat soţia sa.

Brown, născut în Georgia, a condus echipa Cleveland Browns la titlul de campion al Ligii Naţionale de Fotbal în 1964 şi a fost ales de trei ori cel mai valoros jucător al NFL.

El a fost unul dintre primele superstaruri ale jocului, pe măsură ce acesta câştiga în popularitate la televizor.

"Pentru lume a fost un activist, actor şi star de fotbal", a scris soţia sa, Monique, într-o postare pe Instagram.

"Pentru familia noastră a fost un soţ, tată şi bunic iubitor şi minunat. Inimile noastre sunt frânte".

Cei de la Cleveland Browns au scris pe Twitter că a fost o "legendă, lider, activist, vizionar".

El a jucat pentru echipă între 1957 şi 1965, iar o statuie cu el a fost ridicată în faţa stadionului lor în 2016.

A fost numit de două ori cel mai bun jucător de fotbal american al secolului XX, de către agenţia de ştiri Associated Press şi Sporting News.

În 1971 a fost inclus în Pro Football Hall of Fame. Niciun jucător de la Browns nu a mai purtat numărul 32 de la retragerea sa.

Brown a fost a şasea alegere în recrutarea din 1957 şi a câştigat titlul de începător ofensiv al anului în acel sezon.

În timp ce era la Universitatea Syracuse, Brown a participat la fotbal, lacrosse, baschet şi atletism.

De asemenea, este considerat unul dintre cei mai mari jucători de lacrosse şi a fost inclus în National Lacrosse Hall of Fame în 1984.

În 1966, a uimit lumea sportului retrăgându-se la apogeul carierei sale de fotbalist, la doar 30 de ani.

S-a dedicat actoriei şi a jucat în peste 30 de filme, printre care Any Given Sunday (1999), de Oliver Stone, şi The Dirty Dozen (1967), un clasic al celui de-al Doilea Război Mondial, filmat în Anglia.

În westernul 100 Rifles (1969), a jucat alături de Raquel Welch, iar cei doi au intrat în istorie pentru prima scenă de dragoste interrasială dintr-un mare film de la Hollywood.

Brown a fost descris ca fiind un Superman negru sau un John Wayne negru.

A fost unul dintre cei mai vocali atleţi de elită de culoare în ceea ce priveşte problemele rasiale, pe măsură ce mişcarea pentru drepturile civile din SUA lua avânt în anii 1950.

În 1967, a convocat o reuniune a starurilor sportive afro-americane pentru a susţine opoziţia lui Muhammad Ali faţă de războiul din Vietnam. Printre cei care au participat s-a numărat şi cel care avea să devină cunoscut sub numele de Kareem Abdul-Jabbar.

Brown s-a dedicat, de asemenea, activismului social, fondând Negro Industrial and Economic Union pentru a acorda împrumuturi antreprenorilor de culoare.

În 1988, a iniţiat programul Amer-I-Can, care avea ca scop ajutarea copiilor defavorizaţi şi reformarea membrilor de bande.

Brown a avut mai multe dispute cu legea în ceea ce priveşte violenţa împotriva femeilor, într-o epocă în care nu exista prea multă responsabilitate pentru celebrităţile implicate în acuzaţii de abuz domestic.

A fost arestat de mai multe ori - inclusiv o dată când a fost suspectat că a aruncat un model de la balconul de la etajul al doilea. Ea a spus că a alunecat.

În 1999, a fost condamnat pentru vandalism minor pentru că a spart parbrizul maşinii soţiei sale cu o lopată şi a ameninţat-o cu moartea. Judecătorul l-a condamnat la şase luni de închisoare după ce a refuzat să participe la consiliere pentru violenţă domestică.