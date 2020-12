Jim Carrey nu-l va mai interpreta pe Joe Biden

Actorul Jim Carrey şi-a anunţat fanii pe Twitter că nu îl va mai interpreta pe Joe Biden în emisiunea "Saturday Night Live" la NBC. El a apărut în şase episoade în sezonul 46, potirvit Variety, relatează News.ro.

Carrey nu a mai apărut în "SNL" în ultimele două emisiuni, nici Alec Baldwin, care l-a interpretat pe preşedintele Donald Trump timp de patru sezoane.

"Deşi contractul meu prevedea doar şase săptămâni, am fost încântat să fiu ales preşedintele vostru la SNL", a scris actorul pe reţeaua de socializare. "Mi-ar plăcea să continui ştiind că Biden a fost învingător".

Înainte de Jim Carrey, rolul Biden a fost jucat de Jason Sudeikis, Woody Harrelson şi John Mulaney.

Weekendul acesta, Alex Moffat a apărut în rolul preşedintelui ales al SUA în "Saturday Night Live".

Citește și: FOTO - George Simon a făcut show în Parlament! Primul gest surprinzător: 'Suntem noi și învățăm'

Actorul canadian Jim Carrey, născut pe 17 ianuarie 1962, este cunoscut pentru rolurile din comedii de succes precum „Dumb and Dumber”, „Ace Ventura: Pet Detective” şi „Bruce Almighty”. Actorul a câştigat două Globuri de Aur, pentru „The Truman Show” (1998) şi „Man on the Moon” (1999). Unul dintre cele mai aclamate roluri ale lui a fost cel din drama „Eternal Sunshine of the Spotless Mind” (2004).